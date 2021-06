Desde mañana vuelve la presencialidad al Concejo Deliberante

14 junio, 2021 Leido: 43

Desde mañana y tras una decisión consensuada con los presidentes de cada bloque, regresa la actividad presencial al Concejo Deliberante, tanto de comisiones como para la sesión ordinaria del jueves. Según indicó el titular del Cuerpo, doctor Werner Nickel, “se orientó la actividad en su momento hacia lo virtual para reducir la circulación de personas, y en este sentido, si bien volveremos a la actividad de Comisiones y sesiones en el Salón Blanco, donde las dimensiones nos permiten el distanciamiento, trataremos de no convocar a personas o entidades por fuera de la labor habitual del Legislativo. Entiendo que hemos podido trabajar bien a lo largo de este año y el año pasado, si bien hay que entender que con Internet suceden cuestiones que son ajenas a nosotros y que se dan en todos los ámbitos”.

La primera sesión ordinaria del regreso a lo presencial será este jueves, en el horario habitual de las 11.

La sesión de la Rendición de Cuentas

En torno al primer planteo opositor en la sesión especial donde se analizó la Rendición de Cuentas, y que tuvo que ver con un cuestionamiento a la propia operatividad del Concejo y su labor virtual, el presidente del Cuerpo aseguró que “dentro de los inconvenientes lógicos que tiene Internet no sólo para la actividad del Concejo sino en nuestra propia casa, entiendo que siempre garantizamos las condiciones para seguir trabajando y de hecho se hizo bastante bien”.

Y en torno a los dichos del concejal Roberto Fabiano, advirtió que “aún sin intención de reflotar un tema que ya se trató la semana pasada, agradecí la intervención del doctor Martín Garate respecto de los límites y el respeto que deben guardarse dentro de nuestra actividad. Y si bien entiendo que el análisis de la Rendición de Cuentas puede ser más técnico o más político, esas son reglas del juego. Pero como he puesto de manifiesto en otros momentos, siempre creo que lo más importante en nuestra tarea es que se respete la institucionalidad y la ética, y no veo que hacer política y no respetar el dolor de los vecinos por los fallecidos no se inscribe en esto. Seguimos sin aprender nada. Es un golpe bajísimo, inoportuno y de mal gusto. La gente sabrá a la hora de emitir su voto hacer justicia con lo que está bien y lo que está mal”.

Volver