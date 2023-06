Desde Países Bajos adhieren a la propuesta para asfaltar calles del Barrio Obrero

13 junio, 2023

A raíz de la nota realizada por LU 24 a Pablo Tejera, presidente de la Junta Vecinal del Barrio Obrero, Eric van Santen, oriundo de Tres Arroyos que desde hace más de 40 años reside en Amsterdam, capital de Países Bajos, adhirió a la propuesta para optimizar el Barrio Obrero.

En un mensaje enviado a la radio expresa:

Me adhiero a la necesaria propuesta de Pablo Tejera.

Si bien han pasado 45 años de haber dejado el barrio donde me crié, en mis recuerdos continuará estando consciente por la significación importante creciente sin límite posible…

Ecuador 122

Mis primeras libertades y vida por todavía semi rural con proyecto a urbana realidad allí fue…

Antinatural que aún hoy se reclame por asfaltar lo no realizado….cual es la razón?

Recuerdo al Dj Miky hijo de los dueños de Librería Roca en la Torre Tanque compartiendo su musicalidad inspiradora..

La despensa o almacén De Francesco y los intensos peloteos en lo que era espacio vivaz entre el barrio alto y el bajo.

Costa Sud, Huracán….el arroyo.

Mucho mucho más recordará mi posible Alzheimer aunque se resista aceptarlo.

Barrio Querido

De mis amores

Tus calles barrosas recorrí

Toda esquina reconoce mis pies

Y los silbidos de la infancia

Volver