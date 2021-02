Desde R1 aseguran que la Alaskan “causó buena impresión”

2 febrero, 2021

El lanzamiento en 2020 de la pick up Alaskan significó para la concesionaria oficial R1 Bahía haber transitado “un enero importante”, según lo manifestó por LU 24 el gerente local, Guillermo Ferreyra.

“El hecho de haber tenido una pick up, lanzar una preventa en noviembre para poder entregar en enero y empezar con las ventas nos dio el desarrollo de un negocio que no teníamos. Obviamente hay un contexto económico que muchas veces no ayuda al cliente para comprar pero Renault ha sacado buenas tasas de financiación”, explicó.

Ferreyra destacó que la Alaskan “causó buena impresión” e indicó que ya fueron entregadas unidades en Tres Arroyos, Gonzales Chaves y San Cayetano. Próximamente sucederá lo mismo en Oriente.

“Es un producto que hemos testeado, con equipamiento y una suspensión totalmente diferente a la que tiene la competencia. Hemos tenido una muy buena devolución de los clientes que ya han retirado”, aseguró.

Asimismo, señaló que “somos totalmente nuevos para lo que es el segmento y tenemos grandes competidores que hacen un muy buen trabajo. Renault generalmente hace mucho hincapié en la financiación”.

