Desde Shangai, un español contó cómo se vive el nuevo confinamiento total

18 abril, 2022 Leido: 638

David Pardo, un español que vive en Shangai, China, dialogó hoy con LU 24 acerca de la actual situación sanitaria en ese país, donde se desempeña como profesor de francés y español. En esa ciudad el confinamiento ante un nuevo brote de coronavirus es casi total y lleva varias semanas. “Está prohibido salir de nuestros complejos residenciales, y en algunos incluso se prohíbe salir de los departamentos. Lo que se ha dado es un aumento de casos, en el marco de una política del gobierno de Covid Cero. Shangai quizá es una ciudad que no siguió todos los protocolos de cuidado dispuestos desde Pekín, y tampoco se habían registrado problemas graves, pero ahora los contagios están subiendo en todo el país. Hay muchos casos de Omicron, que es muy contagiosa, pero la mayoría de ellos son asintomáticos y no se registran fallecimientos”, aseguró.

Pardo advirtió que la tasa de vacunación en China, donde hay confinamientos desde hace dos años y medio, es muy baja entre las personas mayores de 70 años. “Se habla de un 20%, y quizá esto justifique que las autoridades tomen medidas tan fuertes. Y al insistir el gobierno en la política de Covid Cero, es lógico que se muestre al mundo que se intenta controlarlo”, argumentó.

En este marco, la provisión de alimentos y productos básicos para el día a día se lleva a cabo a través de grupos por un equivalente chino al WhatsApp, y el Gobierno también les acerca a algunos sectores verduras y huevos, aunque esto no se repite en todos los barrios. “Pareciera que las autoridades sanitarias quieren ayudar pero no saben cómo hacerlo, se encuentran desbordados”, aseguró.

El trabajo, cuando sus características lo permiten, se realiza en forma virtual, pero hay muchos casos en los que esto no es posible. “Y en ese caso puede haber gente que no está recibiendo salario, y quizá la esté pasando mal. Yo puedo seguir trabajando y sigo cobrando, pero depende en qué actividad, si no se reciben pedidos o no se pueden concretar reuniones, es difícil seguir”, admitió Pardo.

