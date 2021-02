Desde SUTEBA afirman que si se respetan los protocolos de Provincia no debería haber contagios de COVID en las escuelas

9 febrero, 2021 Leido: 114

Marcela Molina, referente local de SUTEBA, dialogó en el día de hoy con LU24, para comentar cómo se preparan los trabajadores de la educación de la provincia para la vuelta a la escolaridad, sea virtual o presencial.

“Es un febrero de muchísimo trabajo, estamos a la expectativa, estamos esperando y preparados para la presencialidad, las clases van a arrancar y como han arrancado siempre y como hubo clases durante todo el 2020, pero la preocupación y ocupación de hoy en dia es la presencialidad” indicó Molina, la Secretaria General del Sindicato.

Con respecto a lo que fue el ciclo lectivo 2020, resaltó el trabajo de los trabajadores de la educación y sostuvo “creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, desde el primer dia de la pandemia estuvimos trabajando para poder estar en contacto con las alumnas y los alumnos, a veces se pudo mejor, y otras veces hubiésemos deseado estar de una manera más completa, fue un trabajo muy intenso, donde todos aprendimos sobre la marcha, donde pusimos a disposición todos nuestros conocimientos y todas las herramientas que teníamos en nuestras clases para poder dictar clases”. En ese sentido, indicó que “este año es un desafío aun mayor”, ya que se espera cierto grado de presencialidad, pero se irá aprendiendo en el transcurso.

Asimismo, destacó la importancia de respetar los protocolos vigentes para evitar que la presencialidad sea un lugar de riesgo de contagios, “sabemos que la presencialidad es irremplazable en un vínculo docente alumno pero también sabemos que tenemos que resguardar la salud, lo que estamos intentando, todos los sindicatos docentes y sindicatos auxiliares, es apropiarnos de los protocolos que venimos trabajando desde julio del año pasado y ponerlos en conocimiento de cada uno de los actores”. Por eso, expresó “si todos conocemos muy bien los 8 protocolos de la provincia, y esos protocolos se cumplen, tener un contagio dentro de una institución educativa es menos probable que tenerlo dentro de un supermercado”.

Por otra parte, indicó “la escuela no va a poder sola, la escuela necesita si o si el acompañamiento de toda la comunidad y todos los padres, los papas tienen que conocer los protocoles tanto como cada docente y cada personal auxiliar” y agregó “cumpliendo los protocolos nadie debería estar contagiándose de Covid”

Ante los anuncios de que la presencialidad será posible de alguna forma, la Secretaria General de SUTEBA en Tres Arroyos manifestó “en algún momento hay que regresar en la escuela, eso va a depender de la situación epidemiológica de cada distrito, lo que dicen los protocolos es que la presencialidad se va a dar cuando haya mínima o nula circulación del virus”, y añadió “si las autoridades de salud indican que en nuestro distrito la circulación es mínima, va a haber ingreso, cada escuela lo va a organizar de una manera diferente, el 11 y 12 va a haber jornada para los docentes, para organizar cada institución y obviamente el horario y la cantidad de alumnos va a ser restringida”.

En ese sentido, Molina, consideró importante resaltar, “que ésta presencialidad es en pandemia, no va a ser un inicio de año como en el 2019 y 2020, sería muy irresponsable pensarlo de esa manera, nadie lo está concibiendo de esa manera, y se van a ir haciendo pequeños ingresos, con alumnos que irán yendo según la institución educativa 3 días de la semana, o un grupo ira toda una semana y la semana siguiente no irá”.

Para finalizar, destacó la importancia de la vacunación, y expresó “tenemos algo muy importante que es la vacuna, y eso también nos va a dar un respiro y una tranquilidad”. Cuando se le consultó sobre la opinión del Sindicato con respecto a incentivar a los docentes y auxiliares a aplicarse la vacuna, indicó “por supuesto que es voluntaria la vacunación, pero estamos convencidos que es la manera de resguardar la salud propia y la salud de las personas que queremos y de los alumnos, de hecho el Suteba ha puesto a disposición todas las unidades de salud que tenemos en la provincia y también ha puesto a disposición las seccionales para que sean centros de vacunación”.

