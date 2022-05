Desde Todos aseguran que el Municipio “mira para el costado o permite” la ocupación ilegal de terrenos

Concejales del bloque de Todos aseguraron hoy que de los más de 200 terrenos que en su momento fueron anunciados como parte de un programa de acceso a la tierra, solamente 11 están en condiciones de ser licitados para beneficiarios del plan PROCREAR. Advirtieron que “el Municipio mira para el costado o autoriza desde cierta oficina la toma de posesión a través de declaraciones juradas, en terrenos de privados, lo que podría causarle un perjuicio si los dueños reclaman”. Y denunciaron que de los terrenos que fueron cedidos a Cáritas, uno ya está ocupado por una construcción a punto de ser techada.

“Solo 13 terrenos están en condiciones de ser transferidos a terceros, de los cuales dos están ocupados. La tierra a la que ha accedido la Municipalidad está ocupada y ante el Banco de Tierras se nos manifiesta que no pueden hacer nada ante esos hechos. De manera que a la licitación solo van a entrar 11 terrenos, que serían los disponibles para beneficiarios del PROCREAR”, sostuvo Graciela Callegari.

Con respecto a los lotes que el Municipio debe obtener por plusvalía de los desarrollos privados que se llevan adelante en el distrito, la concejala advirtió que “ante el pedido de conocer los convenios, solo dos fueron acercados a la comisión, mientras que el resto están en alguna oficina del Ejecutivo pero no tenemos acceso a ellos. Lo mismo sucede con los terrenos que el intendente prometió, con apoyo del Concejo, a Cáritas para construir viviendas para familias carenciadas. De la lista de terrenos que la propia concejala Salerno colaboró a revisar, muchos estaban ocupados con construcciones importantes, pero se logró determinar los cinco posibles, que van a ser de la Municipalidad por plusvalía y está en trámite la subdivisión de los terrenos. Sin embargo, Cáritas se presentó hace una semana a informar que en uno de los lotes hay una construcción próxima a ser techada. Está claro que no hay ningún tipo de cuidado ni una clara posesión de los terrenos que por escritura ya son municipales, independientemente del estado del trámite de escrituración”.

“Todo esto genera mucho nerviosismo en la gente. Por eso queremos ser claros en cuanto a la situación del acceso a la tierra: las manzanas a las que se refirieron en algún momento, aparentemente las presentaron o las resguardan para un plan de viviendas ante el Instituto de la Vivienda; de los terrenos obtenidos por plusvalía, solo 11 saldrán a licitación pública para el PROCREAR, y de los lotes prometidos a Cáritas, ya hay algunos que están ocupados”, completó Callegari.

En este sentido, la edil de Todos advirtió que “el Ejecutivo ha resuelto acceder a la tierra por vía de la prescripción administrativa o por la plusvalía. La prescripción es un trámite que lleva tiempo, pero podrían optar por otros instrumentos, como la declaración de inmueble abandonado”. Y se refirió a las condiciones en que el Ejecutivo presentará a oferta pública los 11 terrenos finalmente disponibles para el PROCREAR. “Nos informaron que están preparando los pliegos, y nosotros acordamos como aceptable que un terreno que el Municipio recibe sin haber pagado nada, se pueda vender a un 65% del valor de mercado. Pero lo que plantean en términos de la entrega inicial al boleto, las cuotas y los plazos, no coincidimos y le hicimos una contrapropuesta con una entrega menor, mayor plazo y una cuota más accesible, porque estas familias alquilan, tienen que pagar el terreno, el crédito y construir. Esa contrapropuesta fue desestimada, volvieron a insistir con la original, y el martes presentamos una nueva que se ajusta por las mismas condiciones del PROCREAR”.

Paola Salerno, por su parte, describió varias situaciones que a su criterio demoraron la disponibilidad de lotes para el PROCREAR, y advirtió que “no se trabajó responsablemente en ese sentido”.

“Hicieron anuncios políticos pero por el acceso a la vivienda, nada”

Martín Garate, por su parte, aseguró que “en 2019 solo por prescripción administrativa ingresaron al Municipio 350 terrenos, y no se dispuso ninguno para el Plan Municipalidad de Vivienda, que tiene ejecución presupuestaria cero”.

Garate puso como ejemplo la política de viviendas de los gobiernos provincial y nacional, y consideró que “el Municipio de Tres Arroyos hace todo lo contrario: se hacen anuncios electorales y políticos, pero en favor del acceso a la vivienda no se hace nada”.

El concejal denunció además que “el propio Municipio está avalando, permitiendo o mirando para el costado con algunas ocupaciones ilegales. El Municipio autorizó, y tenemos documentación, a vecinos a tomar posesión de terrenos privados a través de declaraciones juradas. Le hemos pedido al Ejecutivo que denuncie a quienes usurparon terrenos de los cedidos a Cáritas. Y les pedimos que tomen cartas en el asunto porque no se puede seguir desde una oficina municipal autorizando a tomar posesión por medio de declaraciones juradas, de terrenos que son privados, porque eso puede ocasionar un grave perjuicio económico”.

También cuestionó el método de la prescripción administrativa, que “proviene de una ley de la dictadura y que ha originado hasta juicios al Municipio”. Y con respecto a la plusvalía, aseguró que “estamos a favor del desarrollo inmobiliario pero queremos que se cumpla la ordenanza. Si las tierras que entrega el desarrollador por plusvalía están en otro lado y no en el loteo, es legítimo, pero el privado debe entregarlas escrituradas y rápidamente al Ejecutivo, no pueden tener demora. Y nosotros como Municipio tenemos que exigirlo. Pero además hay que blanquear dónde están esos terrenos y por qué no se ponen a disposición de la gente. No se puede especular con la tierra, hay que permitirle al vecino acceder. Les pedimos honestidad intelectual y reflexión”, fustigó Garate.

