Desde Travel Rock estiman que los viajes de egresados podrían realizarse a partir de septiembre

8 junio, 2020 Leido: 0

El Gerente Comercial de la empresa Travel Rock, Fabián Romero, indicó que desde la firma son optimistas y consideran que tal vez a partir de septiembre puedan retomar la actividad.

“El 15 de junio arrancamos todos los años con los viajes de egresados a Bariloche, pero con esta situación estamos reprogramando todos. Las fechas siempre las eligen las localidades, pero el fuerte de la empresa es todo el lapso donde concretamos la oferta es decir de junio a enero”, dijo.

Consideró que “los viajes deben ser iguales, porque hay un contrato por cumplir. No se pueden vender los viajes de egresados, está prohibido, pero hay empresas que lo están haciendo, pero les advertimos a la gente, porque están especulando con el precio, sin saber cómo será de acá en adelante”.

Anticipó que “se habilitarán primero los vuelos antes que los micros, porque cuando ingresas a un avión todo tiene un período de desinfección y eso en el colectivo no sucede y son menos horas. En el micro tardas más y va mucha más gente”.

“Solo vendemos viajes a Bariloche. Es el único lugar elegido y el más antiguo para este tipo viajes y la ciudad mejor preparada en todo sentido para este tipo de cosas y al exterior no sabes. Nosotros somos optimistas. Creemos que a partir de septiembre, podríamos empezar a dar el servicio, ya que las clases podrían reanudarse en agosto. Estamos esperando y preparados”, mencionó.

