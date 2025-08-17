Desde Tres Arroyos salvando vidas

17 agosto, 2025 817

Un avión ambulancia privado, de la empresa Aerovida trasladó esta mañana de Tres Arroyos a Buenos Aires a una paciente rionegrina que ayer, viajando en automóvil con su familia de CABA a Choele Choel, se descompensó frente a nuestra ciudad.

De inmediato la llevaron al Hospital Pirovano y tras la primera evaluación fue internada en el área de Terapia Intensiva.

La mujer, de 54 años, está en un proceso previo a trasplante hepático. Por gestión del Dr. Raúl Feito, quien estaba a cargo de la UTI del Pirovano, gestionaron la Aeronave que llegó con las primeras luces de hoy, dado que el Aeródromo está en proceso de reconfiguración del balizamieto nocturno por lo que solo la operatividad es diurna.

De inmediato decolaron para Buenos Aires, destino de la paciente a un establecimiento especializado.

Desde el Hospital al Aeródromo la ambulancia fue escoltada por una unidad de Patrulla Urbana de la Secretaría de Seguridad y un móvil policial.







