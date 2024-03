Desesperado pedido de docentes para la Primaria de Indio Rico

14 marzo, 2024

La comunidad de Indio Rico está pidiendo por docentes para la Escuela de Educación Primaria Nº 8 “Nuestra Señora del Carmen”. En un comunicado difundido en redes sociales, aseguran que “la situación es desesperante”.

“Mi hijo va a Sexto grado, el año pasado cambiaron cuatro maestras y no pueden tener una educación continua, no se adaptan ni tienen estabilidad”, dijo a LU 24 Ximena Buzeta.

“Ahora está faltando en Sexto y un profesor de gimnasia, mientras que en Cuarto una docente tomó el cargo el lunes”, indicó.

“Como familias, pedimos un docente para cada año, el tema es que no tienen en qué viajar. Cuando toman el cargo se dan cuenta del costo, porque no cobran ruralidad, no les sirve y renuncian”, aseguró.

“Hablamos con el jefe distrital Sicardi y las inspectoras. La directora ayer, tras la publicación del comunicado, junto a otras mamás hizo un acta para que el Intendente se acerque a charlar con la comunidad porque estamos todos preocupados y queremos una solución”, concluyó.

