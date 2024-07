Desesperado pedido de la mamá de Pedrito para que IOMA pague acompañante terapéutico

31 julio, 2024 0

La mamá de Pedrito, niño de 10 años con síndrome de Charge y TEA, denunció que IOMA no quiere pagarle un acompañante terapéutico a su hijo y reclama una pronta solución.

Mayra Zamora dijo a LU 24 que “esto nos pasa hace rato. Desde los 5 años tiene acompañante terapéutico y hace tiempo que no cumplen con los pagos. En su momento, el que tenía prendió fuego gomas afuera de IOMA porque la gente se harta que no le paguen las prestaciones”.

Explicó que “está vigente un recurso de amparo que dice que se tienen que hacer cargo en tiempo y forma, pero desde marzo no pagan”.

Indicó que el acompañante terapéutico es necesario para el desarrollo de Pedrito. “Ya tengo un surco hecho desde mi casa hasta IOMA y la respuesta es que no les contestan desde La Plata o me dicen que después me llaman y nunca más. No sé si haciéndolo público gano algo, pero hasta dónde uno tiene que llegar: ¿se tiene que atar a la puerta de IOMA?”, se preguntó indignada.

“Las chicas me renuncian y al tener Trastorno de Espectro Autista, él no hace vínculo con cualquiera, yo ya no sé con quién más hablar”, concluyó.

