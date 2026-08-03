Designaron al nuevo Presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear

3 agosto, 2026 29

El Gobierno designó al nuevo Presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo regulador de la actividad nuclear en Argentina cuya misión es proteger a las personas y el ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

Según el decreto 694/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, se trata del doctor Emiliano Manuel Luaces Rudyj, quien reemplazará en el cargo a Leonardo Juan Sobehart.

“Acéptase, a partir del 31 de julio de 2026, la renuncia presentada por el doctor Leonardo Juan Sobehart al cargo de Presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”, señaló el primer artículo del mencionado decreto.

En tanto, en el segundo artículo del escrito firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se indicó: “Desígnase, a partir del 1° de agosto de 2026, en el cargo de Presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, al doctor Emiliano Manuel Luaces Rudyj”.

Con información de Agencia Noticias Argentinas.

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