Desmoronamiento: Nickel propone rever la operatoria del Concejo y hacer una reparación importante

29 julio, 2021 Leido: 255

El presidente del Concejo Deliberante, Werner Nickel, aseguró que se está gestionando desde el punto de vista administrativo la presencia de un yesero, y se espera también al propio secretario de Obras Públicas, arquitecto Mario Izurieta, para determinar qué tipo de trabajos, cuándo y cómo se ejecutarán para reparar el cielorraso del Salón Blanco que hoy sufrió el segundo desmoronamiento en un año. “Es una situación que ya conocemos, de hecho en su momento habíamos hablado con la gente del Conservatorio para que no se use más evitando someter la estructura a vibraciones, pero además conseguir un yesero en Tres Arroyos tampoco es sencillo porque no abundan y además, para hacer la tarea tienen que estar inscriptos como proveedores municipales. Pero esperamos poder solucionarlo pronto, mientras evaluamos qué hacer el próximo jueves con la sesión, porque entiendo que no podríamos disponer del Salón.

Tendremos que ver con los presidentes de bloque la posibilidad, quizá, de hacer las sesiones el segundo y cuarto jueves, o incluso hacerlas en forma virtual como ya sucedió con el Covid, hasta que podamos contar con el espacio”, señaló.

Nickel lamentó los daños producidos en un micrófono y una butaca, en el marco de la tarea para recuperar incluso el sistema de audio del Concejo y la reparación de las bancas, pero advirtió que “son menores en relación con lo que podría haber ocurrido si la mampostería caía sobre el personal o los propios concejales”.

“Entiendo que habrá que rever la operatoria del Concejo y hacer un trabajo importante en su estructura”, concluyó.

