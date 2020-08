Desnaturalización de pescado: “es totalmente falso que no estaba apto para consumo”

Generó malestar entre pescadores de Claromecó la desnaturalización de 9.220 kilos de pescado que se hizo en San Cayetano, tras el decomiso realizado anoche en un procedimiento del CPR de ese distrito. Esteban Tierno, propietario de una lancha, aseguró por LU 24 que “es totalmente falso que no estaba apto para consumo”.

“El pescado (mero) salió totalmente fresco, se levanta vivo de los canastos, no se demora más de 2 o 3 horas que se enhiela, se carga en el camión habilitado y sale para Mar del Plata. Es imposible que no sea apto para el consumo humano. Ese pescado tiene un par de horas”, remarcó.

Sobre qué sucedió en la rotonda de Energía, indicó que “aparentemente fue por un problema de guía de pesca, como si fuera la de transporte de hacienda, pero no tiene nada que ver con que el pescado no es apto, eso es totalmente falso”.

“El tema es un papeleo pero no para semejante disparate de tirarlo, algo que cuesta tanto esfuerzo y esperando tanto tiempo para hacer esa pesca”, añadió.

“Todavía no hablamos con autoridades, obviamente no va a quedar así. Vamos a tratar de solucionar esto y ver cómo podemos seguir. Quería aclarar que es totalmente falso eso que decía que no era apto”, finalizó.

