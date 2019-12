Despedida de los concejales que dejaron sus bancas

En el Salón Blanco del Concejo Deliberante se llevó a cabo la Sesión Preparatoria en la cual los concejales con mandato cumplido se despidieron y asumieron los nuevos ediles elegidos en las elecciones del 27 de octubre.

Tras el izamiento de Banderas e Himno Nacional y la lectura de la notificación de la Junta Electoral y demás correspondencia hubo palabras de los concejales que dejaron sus bancas:



Groenenberg: “Trabaje para el Cuerpo en su totalidad y no para un bloque”



Enrique “Ticho” Groenenberg fue el primeros en dar un discurso de despedida como Presidente del HCD aunque renovó su banca como concejal. “Fue una experiencia muy enriquecedora y de mucho aprendizaje y que gracias al apoyo y respeto de todos los concejales he podido desempeñar con los mejores valores políticos”, expresó.

Además dejó bien en claro que “siempre trabaje para el Cuerpo en su totalidad y no para un bloque nada más, traté de ser orgánico en toda su expresión y posiblemente esa organicidad me haya jugado una mala pasada política, la cual trate de subsanar con dialogo y de la manera que en ese momento me salió. Pero siempre con sinceridad y transparencia porque más allá del hombre político, siempre impuse una impronta como persona”.

Salim: “Fue un enorme aprendizaje”



Luego el concejal Guillermo Salim tomó la palabra y aseguró que “en lo personal la incursión en el mundo de la gestión pública y de la política me significó un enorme aprendizaje que intente volcar en el trabajo realizado”.

Asimismo destacó los distintos proyectos de los que fue parte junto al intendente, vinculados al desarrollo y crecimiento de la ciudad y localidades, así como también los proyectos trabajados con sus compañeros de bloque entre los que mencionó el Parque Industrial, la modificación del Código de Planeamiento Urbano, la sucesiva modernización de la ordenanza fiscal impositiva, los presupuestos anuales, la creación de programas de desarrollo como el FOMEPRO y la creación o modificación de gran cantidad de normas por iniciativa de nuestro bloque o de otro partido político.

“Agradezco al Movimiento Vecinal por darme la oportunidad de participar como lo he hecho, a Carlos y al resto de los funcionarios y concejales de todos los bloques por haberme aguantado durante todo este tiempo. Al personal del concejo por el acompañamiento, a los integrantes de la prensa local, con quienes hemos sabido compartir los códigos que son necesarios de este ambiente y en especial a mi familia”.

Espeluse: “Me siento feliz de haber transitado este camino durante estos cuatro años”



Horacio Espeluse, de Cambiemos, se despidió con un extenso discurso en el que mostró su gratitud de llegar al final del mandato, independientemente de las discusiones acaloradas que sucedieron.

“Nos basamos en los principios y respaldándonos en los fundamentos que cada uno tenía para lograr los mejores proyectos de ordenanza tratando de hacer el mayor esfuerzo posible y todo lo posible que tuvimos al alcance de nuestras manos para colaborar con toda la gestión que compartíamos con el gobierno provincial y nacional haciendo innumerables viajes a La Plata y Buenos Aires e intentando lograr todo lo mejor para Tres Arroyos”, manifestó.

En tanto aseguró que se alegró hoy de escuchar el discurso del nuevo presidente de todos los argentinos, “cuestiones como la trasparencia, la apertura total del Estado en todo lo que es la gestión obra pública, es sin dudas y estamos convencidos que es el camino que debe seguir transitando la política con una apertura total y sin esconder absolutamente nada”. Asimismo remarcó que en lo que más hizo hincapié personalmente fue el presupuesto y rendición de cuentas, “entendiendo que ese era el rol principal como concejal y que debimos ejercer con total autoridad”.

Cerró con una frase de Aristóteles, quien “sostenía que la verdadera felicidad consiste en hacer el bien”, “y debo confesar que me siento feliz de haber transitado este camino durante estos cuatro años”, subrayó.

Moreno: “Con orgullo dejo el bloque de concejales más numeroso de este Concejo Deliberante”



Tatiana Lescano leyó la carta de despedida de Mercedes Moreno, quien no se encontraba presente por coincidir con el acto de egreso de su hijo mayor en la Escuela de Educación Secundaria N°1.

Comenzó recordando su mandato como concejal atravesando una situación de salud muy delicada: “Transité mi primer año como concejal combinando los aprendizajes en la vida política deliberativa con mi recuperación y con aprendizajes vitales. A todos gracias por su sensibilidad, su solidaridad, su compañía en ese año tan difícil para mí. Gracias”.

También escribió: “Culmino mi mandato después de haber vivido este año una experiencia que desde lo personal y lo político me marcó profundamente. Porque me sentí muy honrada de que compañeros y compañeras de mi espacio político me eligieran como candidata a intendente. Porque fue una experiencia intensa, de mucho contacto con la gente, de recorrer el distrito de una punta a la otra, de visitar familias, instituciones, barrios y localidades, conociendo gente maravillosa y descubriendo historias de vida que son orgullo para Tres Arroyos, pero también corroborando las numerosas necesidades que viven nuestros vecinos y vecinas por falta de oportunidades, por carencias estructurales, por servicios ineficientes”.

“Con orgullo dejo el bloque de concejales más numeroso de este Concejo Deliberante. El Bloque de Todos conformado por compañeros y compañeras que traerán a este recinto la voz de los vecinos, que elaborarán proyectos creativos e innovadores y que serán garantes de la llegada de las políticas públicas nacionales y provinciales a nuestro distrito”, marcó.

Sobre el final declaró: “Dejo este Concejo Deliberante el día en que se abre una nueva etapa para el país y la provincia, poniéndose en juego una propuesta política de unidad de todos los sectores del campo popular, para la recuperación de un estado amplio y garante de derechos para los argentinos y argentinas, para el desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la producción, el trabajo, la ciencia y la tecnología de nuestra querida Patria. Un gobierno que pueda levantar al país y a la provincia de la terrible crisis económica que deja el gobierno saliente, la inflación, el desempleo, el endeudamiento y el crecimiento alarmante de la pobreza. “Todos aprendimos que juntos podemos cuidar mejor a nuestra gente”, dijo hoy el presidente Alberto Fernández. No seré ajena a esta propuesta política y aportaré con compromiso y convicción desde el lugar que me toque”.

Garrido: “Dejo esta banca con el placer del deber cumplido”



Martín Garrido, del Frente de Todos, manifestó en su discurso de despedida, parafraseando a Joaquin Aretta, autor del poema que leyera oportunamente Néstor Kirchner, que “quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades y con cariño por mis virtudes. Dejo esta Banca con el placer del deber cumplido”.

El edil recordó que “339 proyectos de comunicación, 106 proyectos de resolución y 37 proyectos de Ordenanzas transcurrieron desde aquel 10 de diciembre de 2015 en el que juré como representante de los tresarroyenses en este Honorable cuerpo. Hoy, siento el mismo orgullo que aquella noche y me voy con el pecho inflado, la frente en alto y pudiendo mirar a todos (y todas) a los ojos”.

Y agregó que “perdí 17 a 1, gané por mayoría, discutí, me enojé, traje un bife, gestioné, acerté, me equivoqué y seguramente a alguno ofendí, pero todo lo que hice, lo hice convencido de que era lo mejor para nuestros vecinos”.

“Traje a este recinto problemáticas de todas las localidades y todos los barrios del Distrito. También trabajé estos 4 años acompañando a todos los sectores de nuestra sociedad. Junto a mis compañeros me puse al frente de los reclamos populares intentando canalizar y gestionando desde nuestro rol en busca de soluciones. Siempre la prioridad fueron los tresarroyenses, por eso, no solo los escuchamos, sino que también busqué darle un marco institucional a su participación con Ordenanzas como el Consejo Municipal de Jóvenes o la Banca Ciudadana. Me preocupé por los sectores más vulnerables y logramos la creación del Observatorio nutricional, nos ocupamos del empleo y de los trabajadores, por eso nos pusimos al frente de reclamos, pedidos y gestiones y no descansamos hasta lograr consensos para regular actividades como la venta ambulante o la habilitación de los food trucks”.

“Podría seguir enumerando pedidos y reclamos llevados adelante pero no es mi intención esta noche hacerme autobombo ni mucho menos”.

“Agradezco profundamente a mi familia por bancar en las malas, por poner el hombro en los momentos difíciles, por enjuagar las lágrimas cuando las críticas cobardes de los que nunca hicieron nada por el otro aparecieron para ensuciar y destruir. A ellos, y solo a ellos les pido perdón por haber tenido que aguantar tantos ataques. Mis viejos, mis hijos (Mora, Blas y Rocío), mis hermanos, Emilia (mi compañera) y su familia no la pasaron bien, pero me dieron la fuerza para seguir por este camino que es el que elijo todos los días, militar por un mejor Arroyos para Todos”, sostuvo.

“También agradezco a mis compañeros, a los de siempre, a los que se sumaron, a los que bancaron, a los militantes, a mis compañeros de Bloque que me enseñaron, que me corrigieron, que me apoyaron, que me escucharon. Quedan muchas cosas pendientes, pero estoy seguro que Pity, Andrea, Tatiana, Sebastián, junto a los que se suman en un rato, Martín, Graciela y Juan continuarán la tarea”.

“Alguna vez escribió Joaquin Aretta: Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades y con cariño por mis virtudes. Dejo esta Banca con el placer del deber cumplido… Muchas gracias y hasta luego!”, finalizó.

Fhurer: “Esto no es un adiós sino es hasta cualquier momento”



Matias Fhurer hizo lo propio en su discurso de despedida como concejal: “No concibo a la política separada de los valores de la ética y de las convicciones, así me lo enseñaron mi familia sobre todo con el ejemplo y así he actuado en este lugar de representación política con aciertos y con errores como los tiene toda persona que hace, si todo va bien, por supuesto conoce el triunfo y también los halagos, y si sale mal, al menos se falla atreviéndose, pero siempre con la convicción de haber actuado en pos del bien común”.

Así también indicó: “Hemos tenido una convivencia en este cuerpo que es digna de destacar, por supuesto que hemos tenido diferencias, a veces profundas y que nos han llevado tal vez a formular algunas palabras demás, pero con la honestidad que debe caracterizar a los hombres de bien cuando abrazan una causa noble, como bien lo señala el Papa Francisco, la política si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de caridad”.

“Hoy me despido como concejal, pero como mi vocación política es firme seguiré ligado trabajando donde me toque, con las mismas convicciones y objetivos, por lo que esto no es un adiós sino es hasta cualquier momento”, culminó.

Orfanó: “No me he guardado nada, he dejado todo en la cancha”



Desde el Movimiento Vecinal también se despidió Santiago Orfanó: “Es un día para celebrar y ojala las nuevas autoridades de todos los niveles, encuentren la vuelta a lo que está pasando en la Argentina que no es fácil, no es sencillo, esta difícil el día a día para nuestros vecinos, lo hemos visto en estos años aquí, lo hemos discutido muchísimas veces en este recinto. Tenemos miradas distintas de cómo llegar a la solución, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande por construir el dialogo, por construir la tolerancia, que la diferencia entre uno y el otro no sea tan radical y que no nos permita ver que el otro puede tener algo para aportar”.

“Ha sido un aprendizaje gigantesco este paso por el Concejo Deliberante, además del problemita con la presión que me llevo, me llevo muchísimas cosas muy enriquecedora desde lo que me ha brindado la tarea legislativa pero sobre todo lo que me ha permitido conocer mi distrito, cada localidad, cada barrio, cada rincón. Hemos andado muchísimo, no me he guardado nada, he dejado todo en la cancha, si sirvió o no sirvió no soy quien para decirlo, pero quiero terminar agradeciendo por esta enorme oportunidad de aprendizaje, al intendente Carlos Sánchez, al Movimiento Vecinal que haya por el 2015 haya pensado en mí para ocupar una lista, a todo el personal municipal”.

