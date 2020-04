Desperés: aun no es oficial la posibilidad de hacer el test de coronavirus en clínicas privadas

El doctor Sebastián Desperés, director médico de la Clínica Hispano Argentina, aseguró que por el momento no hay directivas oficiales en torno a la posibilidad de hacer test de coronavirus en clínicas privadas, y advirtió que al estar centralizado en Tres Arroyos el abordaje del COVID-19, los testeos se hacen masivamente en el Hospital. “No obstante, hemos podido tomar alguna muestra, pero siempre se deriva al Hospital y de allí a los centros oficiales donde se procesan las muestras y se obtienen los resultados. Si se aplicara esto que se está difundiendo, quizá tendríamos la posibilidad de hacer los test y obtener los resultados de laboratorios privados, pero por el momento no está vigente”, señaló.

Desperés aseguró, en tanto, que “por el momento no sabemos si realmente está circulando el virus acá o no, los resultados de los estudios aparentemente indican que no, pero por lo pronto nosotros atendemos a todos los pacientes con las medidas de prevención necesarias, para evitar fundamentalmente el contagio del personal de salud. Para eso están prohibidas totalmente las visitas y si el paciente se puede quedar solo lo preferimos, aunque se admite un acompañante por persona. Si bien además no atendemos pacientes con COVID-19, como no todo es blanco o negro, tenemos un sector aislado para patologías respiratorias”.

Reconoció, finalmente, que por la pandemia disminuyó radicalmente la consulta por guardias, tanto general como pediatría.

