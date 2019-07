Despidieron a los atletas locales que participarán del Argentino de Cross Country

Integrantes del grupo “Correcaminos” viajaron esta mañana, con salida desde la Dirección de Deportes, para participar este sábado del Campeonato Argentino de Cross Country. Son Brisila Rodríguez, subcampeona provincial, y Milagros Orellano, que fue tercera, en U18; Carlos Alanis, que se ubicó quinto en U16, y Belén Iardino, que fue subcampeona en Mayores.



También estaba clasificado Diego Hiriart, campeón en U23, pero no pudo viajar por cuestiones laborables.

“Hicieron un esfuerzo muy grande entrenando y obtuvieron la clasificación en el Provincial donde Tres Arroyos trajo 5 medallas, algo que hacía bastante tiempo no se daba en el atletismo”, dijo a LU 24 el entrenador Ulises Sanguinetti.

“Han tenido un gran progreso y vamos con todas las expectativas. Estoy muy feliz de ver a tantos representantes locales en un Campeonato Argentino”, sostuvo al tiempo que agradeció a la Municipalidad y a la Dirección de Deportes por el aporte para poder viajar a la competencia.

El certamen comenzará mañana a las 10:30 y se extenderá hasta aproximadamente las 16 horas en instalaciones del Colegio Ward.

“Yo quiero que disfruten, que entreguen lo que tengan ellos, que sumen experiencia y no se los presiona con los resultados”, finalizó.