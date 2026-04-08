Despidos en el Servicio Meteorológico: “estamos preocupados”, dijo Jaureguibehere

8 abril, 2026 168

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) iniciaron un paro en rechazo al plan de despidos que afectaría a 240 trabajadores.

Lucía Jaureguibehere, observadora de la Estación de Tres Arroyos, dialogó con LU 24 y expresó sus sensaciones en la situación que atraviesan: “el sentimiento que tenemos es de incertidumbre. Estamos preocupados porque acá en Tres Arroyos somos tres observadores meteorológicos y no sabemos qué va a pasar”.

Sobre la información que tienen concretamente, describió que “de los 970 trabajadores del Servicio Meteorológico, se habla de que se quedarían sin trabajo 240 personas: 110 de capital y 130 del interior”.

Respecto el trabajo que desempeñan a diario, detalló que “nos dividimos las tareas, de lunes a lunes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 21:00, rotando cada tres horas”.

En relación a lo contractual, Jaureguibehere dijo que “no tenemos ni indemnización si cierran la estación. Somos contratados. Anualmente se renueva nuestro contrato”.

Acerca de lo fundamental del trabajo de los observadores, destacó que “la tarea humana, manual, es indispensable. Hay estaciones automáticas, pero no funcionan bien, emiten datos erróneos”.

Para finalizar, Jaureguibehere, sin bajar los brazos, dijo “estamos unidos, nosotros tres con las demás estaciones y vamos a dar pelea para que no se pierda ningún puesto de trabajo”.

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