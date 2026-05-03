Despidos en el Servicio Meteorológico: un intendente presentará un recurso de amparo

3 mayo, 2026 55

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, presentará este lunes un recurso de amparo ante la Justicia Federal por los 140 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional.

En un comunicado aseguró que “es necesario garantizar la continuidad del SMN y sostener las capacidades técnicas y operativas que tienen impacto directo en la población”.

Gray, con este amparo, intentará “frenar los efectos del DNU 274/2026”, que dispone la “desarticulación del SMN en un plazo de 180 días”.

Para finalizar, el jefe comunal señaló que “el DNU es inconstitucional”, ya que no existe “ninguna situación de necesidad y urgencia”. En la misma línea, señaló que es una “violación del artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional”.

Para finalizar, destacó que el desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional afecta a toda la comunidad, puesto que es un servicio público esencial que tutela el derecho a la vida y a la integridad de las personas (transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre).

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