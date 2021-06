Después de 10 años sin señal, Telecom instala una torre para telefonía celular en San Mayol

Telecom está instalando en San Mayol una torre para telefonía celular que luego podrán usar otras compañías. Tras más de 10 años sin señal para comunicarse, y gestiones recientes con la compañía Claro que finalmente no dieron resultado, contó Paola Gasaneo que “a comienzos de 2019, y porque mi número suele estar dando vueltas por las redes sociales por mi pertenencia al club, una administrativa de Telecom, Claudia Bergandi, se comunicó conmigo. Pensé al principio que era una broma, después de tanto tiempo intentando conseguir la antena, pero ella me dijo que se tomaría un avión a Bahía Blanca y vendría a San Mayol”.

Esto fue en abril de 2019, y desde ese momento se inició una gestión para que en la antena se instalara en el predio de la Cooperativa Agraria que el club tenía en comodato. Ese comodato se venció, la gestión entre Telecom y la Cooperativa no prosperó, entonces fue necesario empezar a buscar otro predio, que no podía estar dentro de la localidad. “Algunos terrenos no tenían la situación legal que se requería, entonces finalmente se me ocurrió hablar con mis patrones, que tienen un campo lindero a San Mayol, me dijeron que sí y todo lo relacionado con la revisión de documentación llevó medio año. Hasta que se comenzó a instalar, y ya tenemos media antena por lo menos. Va muy rápido la gente que está trabajando”, describió Paola.

La antena es una torre autosoportada, no tiene riendas de sostén, y que emitirá señal en 20 km a la redonda. Además, Telecom subalquilará los espacios aéreos a otras compañías.

