Después de Cosquín: una multitud recibió a Pancho Santarén en la ciudad (audio y videos)

3 febrero, 2026 393

Francisco “Pancho” Santarén volvió este martes a Tres Arroyos y fue recibido por una multitud, luego de haber cantado en el escenario mayor en Cosquín tras consagrarse en el Pre-Cosquín.

Con una caravana que lo acompañó desde la Sociedad Rural, pasando por el centro de la ciudad, llegó a LU 24, donde expresó que “no hay nada mejor que llegar a un objetivo con la identidad de lo que sos. Me propuse representar a la región, dejar una huella, cantar lo que otros no cantan”.

Con una alegría personal, de años de trabajo, Santarén aseguró que “la cultura está de festejo. Yo me siento feliz que sea de mi parte. Uno generalmente lo ve en otros, ahora me tocó a mí”.

Sobre su presentación en el escenario mayor de Cosquín afirmó que “estaba muy seguro. El festival me fue dando convicción. Tenía el reconocimiento de la gente, de la zona. Caminaba en Cosquín y la gente me frenaba para sacarse una foto conmigo y me decían que estaban contentos de que un cantor con una pilcha gaucha se haya plantado en el escenario y eso es algo que ahora no se ve tanto”. Su participación no se limitó sólo a eso: “estuve cantando en varios escenarios, en todos los que el festival organiza en la calle, al lado del río, en inauguraciones”.

El ganador del Pre-Cosquín, además, detalló que ya había participado durante cinco años, volviendo sin la oportunidad que sí tuvo este 2026: “uno se vuelve con bronca, con frustración y experiencia, son muchos sentimientos. Pero este es el camino del cantor, de dejar cosas de lado. Acá está el resultado: el camino de los cantores tradicionales está más vivo que nunca”.

Luego, de manera anecdótica y emotiva, señaló que “un amigo vendió un caballo para ir a verme. Estuvo mi familia, amigos, gente que fue ese solo día para verme y se volvió enseguida a la ciudad”.

Agradeció a todos y cada uno de los que brindaron su apoyo, su aliento, y especialmente destacó su emoción por “recibir un mensaje del intendente Garate y también de Carlos Sánchez”.

Sobre el futuro expresó que “Cosquín ha sido también una vidriera para otros escenarios, otras fiestas. Ahora voy a participar en la Fiesta Nacional del Ternero, la de la Guitarra, la del Trigo. En marzo voy a ir a Mendoza y en abril seguramente a Santiago del Estero”.

Para finalizar, agradeció a quienes lo acompañaron en cada momento y especialmente a la caravana que lo secundó hasta la radio, a Bomberos, a la municipalidad por la logística, a familiares y amigos.

