Después del parto en casa: Andrea y Lola nos recibieron en el Hospital (video)

20 mayo, 2024

Andrea Pavón protagonizó una historia con final feliz, luego que pariera a su beba en su propia casa ayer por la tarde, y hoy mostrando su felicidad, presentó en sociedad a Lola.

Con una sonrisa gigante recibió a LU 24 en una habitación del sector maternidad del Centro Municipal de salud, y en sus brazos su pequeña dormía con una calma maravillosa.

Andrea contó que se encontraba en su domicilio con dos de sus hijos, de 4 y 6 años, y en determinado momento rompió bolsa, “tengo otros cinco chicos y nunca me había pasado de romper bolsa, de inmediato le mandé un mensaje a mi hermana para que viniera. Me levanté de la cama para agarrar la llave de la puerta y ahí me di cuenta que ya estaba naciendo la nena”.

Lejos de ponerse nerviosa, dijo “no tuve miedo, y estuve bastante tranquila y yo misma recibí a mi hija, y justo en ese momento que había nacido llegó mi hermana y a los minutos la ambulancia, quienes cortaron el cordón y nos trasladaron hasta acá (hospital)”.

Cuando recibió las atenciones ya en el Centro Municipal de Salud, le informaron que Lola estaba muy bien, que pesaba 3 kilos y 400 gramos, aunque debía permanecer en observación hasta esta mañana que ya la dejaron en la habitación.

Andrea recordó también que su fecha probable de parto según la última ecografía era para el 23 de mayo. También dijo que tiene otros niños pequeños de 4, 6, 8 y 12 años, y uno más grande de 17. Su pareja es albañil y hace changas de esta profesión, aunque por estas horas debió ocuparse del cuidado de los otros hijos de la familia.

Agradecería la colaboración con lo que la gente pueda, y a partir del miércoles ya se encuentra en su domicilio de Rondeau 633 donde quién quiera colaborar puede acercarse.

