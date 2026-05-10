“Después del temporal, nuestra Costa Rural vuelve a ponerse de pie”

10 mayo, 2026 0

Desde el parador Tequila Beach, Daiana Merino reflexiona luego de varias jornadas en las que Reta sufrió la sudestada, en estos términos, en un mensaje enviado a LU 24, cuyo texto completo puede leerse en nuestro sitio Web.

“Después del temporal, nuestra Costa Rural vuelve a ponerse de pie”, titula y sigue:

“Las mareas, las olas enormes y las fuertes ráfagas de viento afectaron paradores, pasarelas, sombrillas, camastros y espacios de encuentro que forman parte de nuestras playas. Pero una vez más, concesionarios, trabajadores, municipio y vecinos voluntarios avanzamos juntos en las tareas de mitigación y recuperación.

¿Por qué es tan importante reconstruir?

Porque nuestros paradores no son solamente infraestructura de verano. Son espacios que permiten disfrutar la costa durante todo el año, impulsando el turismo, las escapadas de fin de semana y el encuentro con la naturaleza.

El mar en invierno también sana. El aire marino, la tranquilidad de la playa y el contacto con el entorno natural aportan bienestar físico y mental, convirtiéndose en una verdadera terapia de conexión con la naturaleza.

Recuperar cada espacio es también apostar al trabajo, al turismo local y a una costa viva los 365 días del año.

Operativo de mitigación en marcha.

Entre todos, seguimos cuidando, reconstruyendo y defendiendo nuestra querida costa”, finaliza.

Volver