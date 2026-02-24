Destacada actuación de El Dojang en Mar del Plata

24 febrero, 2026 43

Este fin de semana, en el club Once Unidos de Mar del plata, se realizó el tradicional Torneo de la Costa donde un grupo de practicantes de El Dojang Tres Arroyos, a cargo de la Sabunim Karina Arana V Dan, se destacó con diferentes actuaciones.

El torneo, organizado por el Maestro Yapuncic VIII Dan, forma parte del calendario oficial de FITFA y contó con un total de 600 competidores.

Resultados destacados:

Jazmín Colman, Infantil azul, 9 años, 1ra lucha y 3ra formas

Cristian Ianiro , Infantil azul, 9 años , 1ro lucha y 2do formas

Ángeles Ostergaard, juvenil rojo, 1ra lucha

Mateo Rodríguez, dan juvenil hasta 70k, 2do lucha

Daiana Larsen, II dan seniors, 1ra formas II dan

Desde El Dojang, informaron además que “el próximo fin de semana, practicantes de la escuela participarán de un campamento deportivo a realizarse en Oliveros, Santa fe, que contará con la presencia de destacados competidores, maestros e instructores de reconocida trayectoria nacional e internacional. Auguramos un 2026 colmado de actividades deportivas y de capacitación a instructores”.

La instructora Karina Arana agradeció la colaboración de las familias y la comunidad y anunció que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2026, desde 4 años en adelante, en la escuela ubicada en La Plata 167.

Para más información comunicarse al 15506469.

Volver