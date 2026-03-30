Destacada actuación de Elisa Hospitaleche en el Ironman de San Juan (video)

30 marzo, 2026 110

Este domingo se desarrolló la quinta edición del Ironman 70.3 en San Juan con una destacada participación de Elisa Hospitaleche, obteniendo el cuarto lugar.

Bajo excelentes condiciones de seguridad, caminos cortados para garantizar el desempeño de los atletas y el cercano acompañamiento del público, con un clima caluroso y sin viento, y la participación de aproximadamente 2.200 corredores de diferentes países.

La carrera comenzó a las 8 en el Dique Punta Negra, en Zonda, con el tramo de natación en aguas abiertas sobre 1,9 kilómetros.

Tras el nado, los triatletas encararon los 90 kilómetros de ciclismo en ruta, atravesando Ullum, Rivadavia y Capital. El recorrido incluyó puntos clave como el descenso del dique, calle Las Moras, Villa Ibáñez, Marquesado y Desamparados, hasta llegar a la zona del Teatro del Bicentenario.

El cierre fue con los 21,1 kilómetros de pedestrismo por el corazón de la ciudad.

Resultados finales

Masculino

Pablo Manuel Bien-Tiempo: 3:51:01

Femenino

Clara Debiassi-Tiempo: 4:39:09

Elisa y otros dos tresarroyenses se destacaron con los siguientes números:

Elisa Hospitaleche – Tiempo: 5:29:29

Juan Hoe – Tiempo: 5:23:00

Luis María Kreff – Tiempo: 5:26:00

San Juan será la única sede de los tres Ironman. Al realizado este domingo, se le sumarán el 31 de octubre el triatlón olímpico y el 1º de noviembre la distancia full.

Elisa Hospitaleche agradeció a su entrenador, Gabriel Della Mattia, de agmt2.team, que ganó como triclub por más participantes del 70.3 de San Juan.

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