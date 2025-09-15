Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Muy buenos resultados para ENTA en la 5ª Fecha de la Liga Regional de natación disputada en Necochea el Sábado 13 de Septiembre.
25 m libre preinfantil: 3ª Oriana Vega
100 m libre infantil promo: 3ª Brianna Toro
100 m libre menor: 3ª Candela Moltke Grandup
200 m libre menor promo: 1ª Violeta Alzueta, 2ª Francesca Ielmini
200 m libre cadete promo: 1ª Catalina Rivero, 3ª Mía Orellano, 3º Santiago Urdampilleta
25 m espalda preinfantil: 3ª Oriana Vega
100 m espalda menor promo: 1ª Francesca Ielmini, 2ª Violeta Alzueta
100 m espalda cadete promo: 1ª Mía Orellano, 3º Santiago Urdampilleta
Posta cadetes mixta 4×50 m: 1º Francesca Ielmini – Violeta Alzueta – Brian Traverso – Santiago Urdampilleta, 3ª Catalina Rivero – Mía Orellano – Alejandro Danielsen – Donato Marchini
Posta juvenil mixta 4×50 m: 1ª Catalina Rivero – Santiago Urdampilleta – Brian Traverso – Uriel Mayo
Desde la institución agradeces a sus entrenadores Juan Cruz Renaud y Milagros Yáñez y a las familias que siempre acompañan.