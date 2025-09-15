Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional

15 septiembre, 2025

0
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional

Muy buenos resultados para ENTA en la 5ª Fecha de la Liga Regional de natación disputada en Necochea el Sábado 13 de Septiembre.

25 m libre preinfantil: 3ª Oriana Vega

100 m libre infantil promo: 3ª Brianna Toro

100 m libre menor: 3ª Candela Moltke Grandup

200 m libre menor promo: 1ª Violeta Alzueta, 2ª Francesca Ielmini

200 m libre cadete promo: 1ª Catalina Rivero, 3ª Mía Orellano, 3º Santiago Urdampilleta

25 m espalda preinfantil: 3ª Oriana Vega

100 m espalda menor promo: 1ª Francesca Ielmini, 2ª Violeta Alzueta

100 m espalda cadete promo: 1ª Mía Orellano, 3º Santiago Urdampilleta

Posta cadetes mixta 4×50 m: 1º Francesca Ielmini – Violeta Alzueta – Brian Traverso – Santiago Urdampilleta, 3ª Catalina Rivero – Mía Orellano – Alejandro Danielsen – Donato Marchini

Posta juvenil mixta 4×50 m: 1ª Catalina Rivero – Santiago Urdampilleta – Brian Traverso – Uriel Mayo

Desde la institución agradeces a sus entrenadores Juan Cruz Renaud y Milagros Yáñez y a las familias que siempre acompañan.

Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional
Destacada actuación de nadadores de la ENTA en competencia de la Liga Regional