Destacado presente de Sandwicheria Ursula (audio)

16 mayo, 2026

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Destacado presente de Sandwicheria Ursula (audio)

Sandwicheria Ursula llegó hace 4 meses a Tres Arroyos, actualmente son furor con su sándwich Misil, y Sebastían Ursula uno de sus propietarios dijo “se llama misil porque es una milanesa de 40 o 60 centímetros de largo con lechuga, tomate, jamón, mozzarella y huevo”.

“Nuestro producto se prepara en el día, además vendemos pizzas, Hamburpizza, sándwiches de bondiola y chorizo a la pomarola, todo con una porción de papas fritas, contamos con envió a domicilio sin cargo”, detalló.

El horario de atención es de lunes a domingos de 21 a 23, podrán contactarse por WhatsApp al 2983 402039 o en redes sociales como Sandwicheria Ursula.

Destacado presente de Sandwicheria Ursula (audio)
Destacado presente de Sandwicheria Ursula (audio)
Destacado presente de Sandwicheria Ursula (audio)
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