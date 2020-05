Destacan actitud de joven que encontró mochila con mucho dinero y la devolvió

23 mayo, 2020 Leido: 1439

Ignacio Bilbao, propietario de las panaderías Mio Figlio y Le Ble D ‘ Or en nuestra ciudad, compartió esta mañana a LU 24, la experiencia que acaba de atravesar, ya que en las últimas horas perdió en un descuido suyo una mochila que contenía una suma importante de dinero y horas más tarde, un joven de 20 años aproximadamente, Gastón Ascone, se comunicó con él para entregársela. “Merece la pena contarlo y decir las buenas noticias que también hay en tiempos de pandemia”.



“Yo tenía un bolso con dinero. Me dispuse a dejarlo arriba de la tapa del baúl del auto y me entra un mensaje laboral. Lo leo y me subí. Salí y me fui con la mochila arriba del baúl; la perdí. Cuando me di cuenta, recorrí la zona para ver si la encontraba y no pude. Vuelvo a la panadería en calle Pellegrini al 700 y me dijeron que vieron un chico levantarla. Salí a buscarlo y no lo encontré. Al rato recorrí las casas de los vecinos que tenían cámaras de seguridad, lo cual agradezco y mucho que me permitieran ingresar y colaboraran conmigo. Publiqué en las redes y no aparecía nada y ayer, me llega un mensaje por Facebook que Gastón Ascone tenía mi mochila y me la quería entregar. Fui a su casa y me dijo que no lo publicaba para que no apareciera cualquiera”, relató a LU 24.

Ignacio hizo hincapié en que “quería destacar su honestidad al hacer lo correcto. Iba caminando y vio la mochila tirada y como rota. La cargó y cuando va al trabajo se da cuenta que tenía algo y se volvió a su casa a dejarla. Cuando vio que alguien la reclamó me escribió para devolvérmela”. Estoy muy agradecido a él y a su familia. Tendrá unos 20 años. Esto da esperanza de que exista gente así, en las nuevas generaciones. De hecho, en el bolso había más de lo que yo pensaba que había. Estoy contento por eso y por el gesto de la gente de compartir en las redes y de todos los que colaboraron”, dijo.

