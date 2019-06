Destacan el avance de Vidal en la implementación de medidas, para avanzar en la transparencia de la función pública

El titular de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires, Luis Ferella, destacó la iniciativa de la Gobernadora María Eugenia Vidal, de establecer un decreto a través del cual se obliga a los funcionarios público provinciales a presentar su Declaración Jurada para que la misma sea publicada en la página del Poder Ejecutivo y que la misma pueda estar accesible a cualquier ciudadano de Buenos Aires.



“Vidal se encontró con un decreto vigente de la época de la dictadura militar, en el cual obligaba a algunos funcionarios a presentar la Declaración Jurada. En el último año del gobierno anterior, solo se presentaron 658 que estaban en sobres cerrados y guardadas en la Escribanía General de Gobierno. Vidal decidió reformar esa normativa, y avanzar en la transparencia y publicación activa de esas declaraciones y ahora los funcionarios actuales, que son 26 mil, todos están obligados a presentarlas y se pueden visualizar perfectamente. Es una fuerte política de transparencia y estamos tratando de que se traslade a los municipios”, destacó esta mañana a LU24.

Agregó que hoy también están publicadas las Declaraciones Juradas de los jueces en la página del Poder Judicial, “aunque no tan accesible, y celebramos que se avance en este tema. En cuanto a las fuerzas de seguridad también se avanzó bastante, hay un doble control con Asuntos Internos, pedimos a los ciudadanos que si detectan alguna anomalía que lo denuncien, que nos lo hagan saber”.

Ferella, indicó que uno de los proyectos que aún pretenden concretar es el conocido como “Ficha Limpia”, a través del cual “sería indispensable para acceder a un cargo público, no contar con antecedentes por delitos o casos de corrupción, que no adeuden declaraciones juradas, y temas que aún tenemos pendientes”.