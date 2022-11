Destacan el buen nivel de participación en la interna del radicalismo

13 noviembre, 2022

En un clima cordial y con una alentadora participación de afiliados, el Comité Enrique Betolaza de la Unión Cívica Radical está eligiendo hoy sus autoridades con dos listas en pugna: la 83, que encabeza Daiana De Grazia, y la 115, que busca la reelección de Gonzalo Cabrera -quien paradójicamente no pudo votar-. Los comicios se extenderán hasta las 18 en la centenaria sede de Moreno 272.

“Comenzamos a las 8 de la mañana y antes de las 11 ya habían votado más de 60 personas. Estamos contentos por los afiliados que se acercan, tanto por los que nos apoyan a nosotros como por los que acompañan a la otra lista; lo importante es que se acerquen. De un padrón de 2100 afiliados, en la última elección -hace dos años- votaron unas 200 personas; hoy esperamos superar ese número, porque cuantos más afiliados voten, más fuerte es el partido y más gente se involucra”, sostuvo Daiana De Grazia.

La concejala radical advirtió que se produjeron algunos inconvenientes con afiliados que no están en el padrón, situación que damnificó nada menos que a su contendiente interno Gonzalo Cabrera, que no pudo emitir su voto. “Por diferentes circunstancias hubo gente que tiene su ficha de afiliación pero no figura en el padrón, por lo que habrá que hacer el reclamo a la Junta Electoral”, indicó.

“Mañana estaremos todos juntos trabajando para generar propuestas para el 2023”, cerró De Grazia.

Gonzalo Cabrera: “Hicimos las cosas bien”

Gonzalo Cabrera también expresó su satisfacción por el nivel de participación que generó la interna. “Vi mucha gente que viene siempre a votar; para nosotros los radicales eso es importante. Las expectativas son las mejores, hemos hecho las cosas bien: desde ir a buscar a Carlos Avila para acercarlo al partido, hasta ganar las PASO y las generales. Y hemos conformado un buen equipo de trabajo”, sostuvo.

Cabrera descartó que haya sido el rol de Avila el que generó debates que devinieron en la presentación de dos listas. “La interna ya venía de tiempo; pero además los radicales siempre atravesamos estos debates y podemos seguir trabajando todos juntos en el Comité tratando de tener participación y fortaleciendo a la UCR”, concluyó.

