Destacan el buen presente que vive el Tres Arroyos Rugby y Hockey Club

26 septiembre, 2025 0

Este viernes en los estudios de LU24, los jugadores de las categorías M-12 Ceferino Muda y Fausto Sarasqueta, M -14 Gonzalo Bruel y Pedro Kreff,M-15 Manuel Arguello y Francisco Quintana y M-17 Simón Vassolo, del Tres Arroyos Rugby y Hockey Club, junto a uno de los entrenadores, Iván García y el Presidente de la entidad, Nicolás Bruel comentaron el buen momento que pasa la institución.



García, entrenador de la M-15 dijo que están jugando en la Unión de Rugby del Sur y que la M-15 esta primera en esa categoría y cuartos en la M-17.

Este sábado tienen un día a todo rugby desde las 12:00, con un homenaje a una persona muy querida del club Carlos Álvarez y desde a las 12:30 juegan la M-15 , a las 14:00 la M-17 y desde las 15:30 el plantel superior.

Explicaron que “el torneo es largo, de ida y vuelta la primera parte del año jugamos todo de visitante y ahora nos toca de loca. El sueño y objetivo es salir Campeón y dar la vuelta de local”.

El Presidente del TARHC, Nicolás Bruel sostuvo que no está solo contento con los logros deportivos de la entidad, sino también por el nivel social y humano.

“Es un placer pertenecer a este club que vive con mucha intensidad los sábados”, afirmó.

