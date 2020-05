Alquileres: destacan la solidaridad de los propietarios

Desde la inmobiliaria Odasso Propiedades, su propietario, Raúl Odasso, indicó a LU 24 que ante esta situación los propietarios han demostrado solidaridad para con sus inquilinos, aunque destacó que entre sus clientes no se han registrado inconvenientes en el pago en el marco de la cuarentena.

“Los propietarios han sido muy solidarios en esa situación, porque hay inquilinos que no están trabajando y no han podido pagar el alquiler. Por suerte todos entienden la situación. Afortunadamente en nuestra inmobiliaria no tuvimos ningún inconveniente”, dijo Odasso.

Destacó que su actividad se vio muy afectada en un principio, “pero ahora estamos trabajando con normalidad. Si bien la tecnología da informalidad, sabiendo utilizarla da muchos beneficios y ayuda en estos momentos. Si te quedas con la tecnología, te quedas en la forma de vender”, alertó.

