Destacan la “muy buena experiencia” que vivenció la Guardia Real del Club Español

2 junio, 2021 Leido: 22

“Fue una muy buena experiencia”, afirmó Andrea Tolosa sobre la participación del Club Español en el Primer Encuentro Internacional Virtual de Guardias y Bastoneras que fue organizado por las Guardianas del Sol de la Provincia de La Rioja y la Municipalidad de La Rioja.

El mismo se desarrolló entre los días 28 y 30 de mayo con la participación de grupos de Argentina, Ecuador, Panamá, Brasil y de Costa Rica.

Tolosa, directora de la Guardia Real del Club Español, recordó que en 2020 tenían programado asistir a un encuentro nacional en Córdoba, el que se suspendió a causa de la pandemia, y expresó que la vivida recientemente fue “una muy buena experiencia porque ahora estamos un poquito quietos en la actividad, no solamente sirvió para refrescarla sino que generó un intercambio cultural muy lindo”.

“La virtualidad te acerca inclusive a lugares en los que no podrías asistir de forma presencial, ir hasta Ecuador o Panamá a un encuentro no es imposible pero debido a los costos de traslado sería muy oneroso”, agregó.

Además, contó que “en Ecuador cada escuela primaria y secundaria, inclusive el nivel universitario, tiene su cuerpo de bastoneo introducido dentro de su régimen educativo y hay mucha competencia”.

Fueron ocho las guardianas locales que estuvieron participando de los diferentes talleres y actividades desarrolladas.

Volver