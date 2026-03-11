“Destino Final” de “Malvinas Siempre” en el Conservatorio

11 marzo, 2026

El Colectivo Cultural “Malvinas Siempre” informa que a partir de este miércoles, se puede visitar la muestra “Destino Final”, una obra de la docente y fotógrafa Rosana Greco con asistencia técnica de Carlos Molfese.

La exposición se encuentra actualmente en el Conservatorio de Música de Tres Arroyos y consta de diez fotografías de 50×90 cm que cuentan la historia desde el punto de vista ciudadano con énfasis en el reclamo de soberanía.

El hilo narrativo toma como punto de partida el último viaje de Rosana y Carlos a la isla Borbón, lugar en el que se encuentran los restos del avión del héroe nacional tresarroyense Héctor Ricardo Volponi.

Cabe aclarar que la muestra se puede recorrer en forma individual y autónoma ya que cada obra fotográfica cuenta con un texto que orienta la mirada y complementa el sentido.

No obstante, las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades y grupos interesados pueden solicitar una visita guiada en un horario a convenir.

Quienes deseen contactarse para solicitar un turno pueden hacerlo a través de la página en Facebook https://www.facebook.com/malvinasiempre/ o al teléfono 433883.

Esta exposición es una interesante oportunidad para recorrer las nuevas instalaciones del Conservatorio, e interiorizarse de las propuestas que están próximas a comenzar.

