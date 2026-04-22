Detalles de la nueva reforma electoral que propone Milei

22 abril, 2026 0

El presidente Javier Milei envió al Congreso Nacional su proyecto de reforma electoral, entre los cambios que propone se incluye la eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), estrictos requisitos para los partidos, la Boleta Única de Papel (BUP) y cambios en el financiamiento político.

El anuncio realizado por el Poder Ejecutivo busca modificar la arquitectura electoral argentina, pero requiere primero un escenario de negociaciones complejas entre el oficialismo y los gobernadores provinciales, quienes no están dispuestos a facilitarle la reelección al Presidente sin tener garantías de que puedan aspirar a hacer lo mismo en sus respectivos territorios, según publica el portal infobae.com

La propuesta de reforma electoral elimina el sistema de PASO y sustituye la afiliación partidaria en papel por un mecanismo de avales realizados de manera biométrica para evitar falsificaciones. Esto apunta a eliminar el margen para la creación o el crecimiento de los denominados “sellos de goma”, que son espacios políticos que tienen un bajísimo porcentaje de voto en los comicios y que son sostenidos por avales que distan de ser auténticos.

Una novedad que se incorpora al proyecto libertario es que buscarán modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos, algo que no estaba previsto en las últimas semanas.

La reforma eleva las exigencias que se piden para que un espacio político pueda constituirse como partido. Los espacios de distrito tendrán que demostrar afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral, con un tope sobre dos millones de electores. Para obtener la condición de partido nacional, se requerirá presencia en diez distritos, el doble de lo que exige la normativa vigente. Además, la personería se perderá si el partido no alcanza al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones consecutivas.

La Boleta Única de Papel incorpora la opción de votar una lista completa mediante un casillero específico. En casos de simultaneidad electoral, la misma boleta podrá incluir cargos provinciales y municipales, junto a los nacionales.

En el apartado ético, la llamada “Ficha Limpia” establece que quienes tengan condena por delito doloso confirmada en segunda instancia quedarán inhabilitados para competir por cargos electivos. Esta restricción también se extiende al Poder Ejecutivo, alcanzando a ministros, secretarios, directores de empresas estatales y funcionarios jerárquicos.

El documento que se pondrá a debate en los próximos meses también modificará la Ley de Financiamiento sobre los Partidos Políticos.

La reforma eleva los topes de aportes privados y elimina los límites de gasto de campaña para las agrupaciones. Se prohíben las donaciones de personas procesadas por delitos tributarios, lavado de activos, narcotráfico, fraude contra la administración pública y otros delitos graves. Las agrupaciones que incurran en infracciones graves o no justifiquen el origen de los fondos podrán perder el financiamiento público entre uno y cuatro años. El aporte estatal se concentrará en un único pago anual y se elimina la publicidad gratuita en medios audiovisuales.

Una novedad que se incorpora es que tampoco será obligatorio el debate presidencial.

En el plano internacional, la reforma suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral simultánea en todo el bloque, denominada “Día del Mercosur Ciudadano”. Mientras tanto, los representantes argentinos serán designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad política y percibiendo únicamente viáticos por asistencia.

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