Detectan gusanos en envases de tomate triturado

19 agosto, 2025 0

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sanitaria tras detectar la presencia de gusanos en un tomate triturado de venta masiva, marca Marolio, lo que se constató luego de denuncias realizadas por familias del municipio de Rojas. El alimento había sido entregado en escuelas de la zona y, a simple vista, se observaron gusanos en algunos envases.

El organismo prohibió de manera preventiva la elaboración, fraccionamiento y comercialización de un lote completo del producto, que ya estaba en circulación en distintos puntos del país. De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó luego de que se confirmara la contaminación con parásitos durante un control de calidad sobre el producto enmarcado como “Tomate triturado, libre de gluten de presentación de 500 g, lote: L25114, con vencimiento: Abril 2027, elaborado por: Marolio S.A., Empedrado 2571, CABA, RNE N°: 13010369, RNPA N°: 13-061695 con origen en la Pcia de Mendoza.

La ANMAT subrayó que la prohibición tiene alcance nacional y que cualquier unidad del lote detectada en circulación debe ser retirada de inmediato. Además, solicitó a la población abstenerse de consumirlo y, en caso de haberlo comprado, realizar la denuncia correspondiente a través del canal oficial de reclamos.

