Detectan Jardines de Infantes truchos en la Provincia de Buenos Aires

29 octubre, 2025 0

Un informe de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPBA) dió detalles de los jardines de infantes irregulares detectados en toda la provincia de Buenos Aires. Solo en La Plata y alrededores se contabilizaron más de 100.

La entidad definió a un jardín trucho como aquel que no tiene “reconocimiento oficial ni supervisión estatal” que en territorio bonaerense lo debería garantizar la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP).

El relevamiento de la entidad fue más allá de la región capital y enumeró otros 8 jardines truchos la zona comprendida por Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. En la zona norte del conurbano bonaerense detectó otros 12 repartidos entre Tres de Febrero y Hurlingham, mientras que informaron que continuarán con inspecciones sorpresivas.

“Estos establecimientos no cuentan con personal docente titulado, supervisión pedagógica ni control estatal, lo que significa que nadie garantiza qué se enseña, cómo se enseña ni quién lo hace”, explicó Martín Zurita, Secretario ejecutivo de AIEPA.

Por fuera de las cuestiones educativas, cabe agregar que los jardines reconocidos por DIEGEP deben acreditar condiciones edilicias seguras —salidas de emergencia, instalaciones eléctricas, de gas, potabilidad de agua y limpieza de tanques, sanitarios adecuados, ventilación, patios seguros— y protocolos ante accidentes o emergencias médicas. En los espacios ilegales o no habilitados, esas condiciones no son verificadas ni controladas.

Volver