DetectAR: capacitarán a los voluntarios y las pruebas irán a un laboratorio de Azul

6 noviembre, 2020

El martes llegará a Tres Arroyos el plan DetectAR, a través del cual se buscarán casos sospechosos de coronavirus en distintos barrios, dándoles la posibilidad de realizarse el testeo en los CAPS y arribar al diagnóstico lo más cerca posible de donde la gente vive. El secretario de Prevención y Salud, Gabriel Guerra, dio los detalles acerca de cómo se implementará. “No hemos detectado, a través del programa de geolocalización, lugares donde haya mayor cantidad de casos, y también es cierto que en Tres Arroyos no hay dificultades para el acceso a la salud. Pero comenzaremos con los barrios más alejados del Centro Municipal de Salud, en este caso el Municipal, Ruta 3 Sur y Santa Teresita, con la idea, si es posible, de llegar a todo el resto de los barrios de Tres Arroyos y progresivamente a las localidades”, sostuvo.

El martes, voluntarios y personal del sistema de salud recorrerán domicilios en función de un mapa de manzanas a visitar y luego de reuniones en las que recibirán sencillas instrucciones para actuar. “Le pedimos a la gente que espere esa visita acercándose a la puerta de su domicilio, donde podrán responder una pequeña entrevista de la manera más sincera posible y de esta manera, si cumplen con la condición de caso sospechoso, se les pueda hacer el hisopado en la sala de su barrio, por supuesto con personal técnico para hacerlo y para cumplimentar las planillas necesarias. Luego las muestras se enviarán a un laboratorio específico, ya que en esta instancia no vendrá a Tres Arroyos el laboratorio móvil ni personal sanitario. Sí nos han asignado un laboratorio de Azul, que recibirá las muestras originadas por el operativo, y esperamos que los resultados se obtengan a la brevedad. Nos han mandado para hacer unas 100 muestras, pero por lo visto en otras localidades quizá no sea necesaria esa cantidad porque aquí se testea permanentemente”, consideró el profesional.

Finalmente, advirtió Guerra que el programa “es una estrategia, no implica un direccionamiento al seguimiento posterior, que de hecho continuaremos llevando a cabo nosotros con los equipos que lo están haciendo ahora. Para nosotros es importante poder llegar a lugares donde quizá la gente no tuvo la información completa sobre la situación de pandemia, y detectar pequeños focos con el consiguiente bloqueo de contactos. Pero en la práctica nosotros hemos funcionado como un DetectAR permanente”.

Consultado acerca de la vacuna rusa, Guerra advirtió que “las vacunas no tienen bandera, cuando se habla de salud hay que eliminar los prejuicios y enfocarse en hechos concretos. Esta vacuna es generada en un laboratorio donde se han creado muchas otras, como la BCG, la antigripal, entre otras. Cualquier vacuna disponible y en el nivel de prueba que corresponde, hay que ser coherente y consciente en que ayudará a la salud pública”.

