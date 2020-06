“Detectar” llegó a Olavarría por el crecimiento de casos: hay alerta en los municipios vecinos

12 junio, 2020 Leido: 97

La Provincia informó ayer 82 casos en Olavarría, lo que significó un aumento de unos 20 en las últimas 24 horas. Por ese motivo, el intendente Ezequiel Galli convocó a una conferencia de prensa por la noche en la que brindó más detalles. Ya hay una persona fallecida en el distrito. Enterados de la situación, los municipios vecinos se mostraron alertas e intensificarán los controles. Hoy desembarcó el “Operativo Detectar”.

“La noticia que debo transmitir es tan triste como impactante. Falleció ayer (por el miércoles) en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, un paciente masculino de 81 años de paro cardio respiratorio no traumático. Era oriundo de Olavarría y paciente de un geriátrico. Ingresó al Hospital en situación crítica y minutos después falleció. Por activación del protocolo se hizo el testeo y en la tarde -de este jueves- dio positivo”, expresó el jefe comunal ante los medios.

Además durante la conferencia, tal como informó El Popular- el Jefe Comunal agregó que otras dos personas se encuentran en la sala de Terapia Intensiva y 9 en Sala Covid, una de ellas en estado delicado. Y en la continuidad de los datos, para más preocupación, resaltó que “de los 26 testeos que se hicieron hoy, 25 dieron positivo”.

A la hora de buscar responsabilidades, el responsable de Salud del Ejecutivo, Germán Caputo señaló que “observamos que los grupos toman mate juntos, no respetan el distanciamiento social, no usan barbijo, hay mucho contacto entre las familias”, y luego agregó: “Una vez más pedimos que sigamos en casa, tratemos de evitar las reuniones sociales, no compartir el mate, mantener el aislamiento”.

En otro tramo de la conferencia, se informó que por pacientes con Covid, hay un 9 por ciento de camas ocupadas del Hospital Municipal, y que al mismo tiempo tan solo el 10 por ciento de los infectados está internado. El resto permanecen en aislamiento domiciliario. Y otro de los temas que impactó fuerte fue que una de las personas infectadas es una mujer que dará a luz en la jornada de hoy.

A raíz de esta situación de aparente descontrol, tal como se había anunciado, ell Operativo Detectar desembarca este viernes en el distrito con el objetivo de acelerar la búsqueda activa de casos, donde como se dijo son 82 los contagios (79 activos, mientras que hay más de 100 personas aisladas). El anuncio fue realizado por el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak hace ya un par de días.

“Lo más importante es la identificación, el aislamiento y el cuidado de los casos positivos y de todos los contactos estrechos. Por eso, establecimos un Comité Operativo de Emergencia”, puntualizó el 2 de Gollán, a lo que Galli añadió que se sigue trabajando para determinar la conexión entre los casos para entender cómo entró el virus a la ciudad y cómo fue que se propagó.

Durante la conferencia de prensa, Kreplak pidió a la comunidad que “aquellos que sepan que han sido contactos estrechos de casos positivos se reporten a las autoridades sanitarias locales para garantizar que se cumpla el aislamiento y evitar que crezcan los contagios”. Y a su vez remarcó que “todos los contactos estrechos de los casos positivos tienen que hacer 14 días de aislamiento, sin contactarse con nadie, sin salir de sus casas y sin que nadie entre”.

Preocupación en los distritos vecinos

Ni bien conocida la noticia de la persona fallecida y los 79 casos activos, los intendentes de los distritos vecinos, donde aún no hay circulación del virus, se pusieron en alerta y mostraron su preocupación a través de las redes sociales, dispuestos a ponerse manos a la obra para evitar que el estrecho contacto de los distritos sea sinónimo de contagio.

“Necesitamos actuar con la responsabilidad que la situación requiere para cuidar la salud de los vecinos de cada uno de nuestros distritos, trabajando codo a codo, en este difícil momento que nos toca atravesar”, señaló Marcos Pisano, de Bolívar. y agregó que “a partir de los últimos datos de la ciudad de Olavarría, los invito de forma urgente, a la creación de un Comité Regional de Crisis para trabajar articuladamente. Necesitamos de estrategias conjuntas para el cuidado de nuestros distritos”.

“Debemos resguardar a los vecinos de Daireaux, Lamadrid, Laprida, Benito Juárez, Azul, Tapalqué y Bolívar ante la propagación del virus en la región”, expresó el mandamás peronista en la red social Twitter arrobando a sus colegas Alejandro Acervo, Martín Randazzo, Freddy Zavatarelli, Julio Marini, Hernán Bertellys y Gustavo Cocconi.

El “Operativo Detectar”

La unidad móvil perteneciente al Ministerio de Salud de Provincia llegó a la ciudad. Está apostada en el Servicio Territorial Nº4 ubicado en barrio Hipólito Yrigoyen. Desde el mediodía recorrerán casa por casa. Luego será el turno del Villa Magdalena.

Este viernes desembarcó en Olavarría la unidad móvil del Programa Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) que consiste en efectuar testeos a domicilio a aquellas personas con fiebre o síntomas compatibles con el Covid-19.

La llegada del operativo se da días después de conocida la multiplicación de casos positivos de coronavirus en la ciudad y de pocas horas de haber tomado estado público que la muerte de un hombre estuvo asociada al virus.

El camión arribó al Servicio Territorial Nº4 ubicado en el barrio Hipólito Yrigoyen desde pasado el mediodía comenzará con la recorrida puerta a puerta. El objetivo es rastrillar todo el sector durante la jornada, más teniendo en cuenta el recurso humano disponible para hoy incluyendo a estudiantes de la Facultad de Medicina. Todo continuará el sábado en Villa Magdalena y luego barrio Matadero.

“Desde la Provincia se plantea un apoyo absoluto para el trabajo en conjunto con el Municipio. El lunes vino el viceministro de Salud y se compartió una jornada intensa junto a los referentes municipales. Acordamos pasar del diálogo a un trabajo en equipo”, había remarcado el Director de Región Sanitaria IX Ramiro Borzi en declaraciones a medios provinciales.

Qué es Detectar

A inicios de mayo autoridades del Ministerio de Salud de la Nación anunciaron el inicio Programa destinado a la búsqueda activa de personas febriles y el posterior testeo con la prueba de PCR en unidades móviles sanitarias para quienes cumplan con la definición de caso sospechoso.

DETeCTAr comenzó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires. “Este operativo consiste en la búsqueda intensificada de personas que tengan síntomas y puedan cumplir con la definición de caso y en la realización de testeos de diagnóstico para confirmarlo o descartarlo, poder prestarle cuidados y minimizar la transmisión del virus”, había anunciado la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Las personas con resultado positivo serán derivadas para su cuidado y atención y se evaluarán los contactos estrechos para favorecer la detección precoz de más casos. A partir de estos operativos, el Ministerio de Salud trabaja en un protocolo con recomendaciones que es utilizado en los barrios populares del resto del país.

Fuente: La Tecla y El Popular.

Volver