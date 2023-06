Detuvieron a L-Gante por amenazar con una pistola a dos empleados municipales y allanan sus propiedades

6 junio, 2023

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue detenido en el country del Banco Provincia de General Rodríguez en las últimas horas en el marco de una serie de allanamientos en sus propiedades, en una causa donde se lo investiga por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas. Será indagado en los próximos días.

Lo acusan de amenazar a punta de pistola a dos empleados municipales. La información fue confirmada por fuentes de la investigación que encabeza la UFI N°9 del departamento judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Alejandra Rodríguez.

Al cantante lo arrestaron en su casa del country del Banco Provincia los agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones en función judicial de Moreno-General Rodríguez durante los allanamientos en las propiedades del músico que se desarrollaban este martes: buscan armas. La causa se investiga como “amenazas simples, privación ilegal de la libertad y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego” y fueron los dos empleados municipales quienes lo denunciaron.

Según publicó Infobae, todo comenzó el 27 de mayo pasado cuando el cantante y sus amigos salieron de bailar de un boliche de General Rodríguez de madrugada. Varios de los integrantes de la denominada cumbia 420 ″La Maflia” tuvieron un altercado con un grupo, entre los que había un empleado municipal vecino del barrio del músico.

“En ese contexto, después del incidente, la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio demoró a los amigos de L-Gante”, detallaron las fuentes del caso y añadieron que, cuando el cantante se entera de lo sucedido con sus amigos, decidió ir por el empleado municipal vecino.

“El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se los llevó”, describieron las fuentes lo que sucedió esa noche. Luego, hizo unas pocas cuadras y, dentro del barrio Bicentenario, halló y amenazó a la segunda víctima para que ingrese a su auto, “en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable”.

Y remarcaron las fuentes consultadas: “Los retuvo por 20 minutos, diciéndoles: ‘Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes’”.

Todo terminó cuando L-Gante se enteró de que sus amigos “habían sido sólo identificados sin tomarse decisión de restricción de su libertad”. Así, dejó descender de su vehículo a las víctimas que retenía.

Tras la denuncia y las declaraciones de las víctimas y los testigos del caso, los investigadores, a su vez, obtuvieron las filmaciones de las cámaras de seguridad del COM de General Rodríguez, de locaciones privadas y de las cabinas de peajes de la zona. Esa información la entrecruzaron y analizaron con los GPS de los equipos de telefonía celular de las víctimas y la geolocalización de antenas. “El relato coincide con los movimientos”, subrayaron las fuentes.

Con todo eso, el Juzgado de Garantías N°2 de Moreno – General Rodríguez convalidó el pedido de detención de la fiscal del caso el pasado 2 de junio por los delitos de amenazas, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y privación ilegal de la libertad. “También convalidó los allanamientos de los tres inmuebles del imputado para secuestrar armas”, destacaron.

Los procedimientos se realizan en la propiedad del country del Banco Provincia, donde capturaron al músico; en la casa del cantante del barrio Bicentenario y en la vivienda de la madre de L-Gante.

La palabra del abogado de la víctima

Leonardo Sigal, abogado de una de las víctimas, dijo en diálogo con TN que: “Elián Valenzuela lo subió a punta de pistola, lo llevó a pasear por General Rodríguez; esto condicionado a que si liberaban a la manga esa de payasos que él (NdeR: por L-Gante) denomina Mafilia, lo iba a liberar a él (NdeR: al denunciante)”. Y aclaró que su cliente estaba junto a su hija adolescente en ese momento y, “por miedo a que le hicieran algo a ella, accedió a subirse al auto”.

Dijo que del hecho “participaron otras personas a las que habrá que identificar” y denunció que el músico y sus amigos “viven peleando con todo el mundo, se enfrentan con todos, van a los boliches o lugares nocturnos de General Rodríguez y, si alguien los mira, les molesta”.

El abogado definió también a L-Gante y su grupo como “una caravana de autos de entre 12 y 16 personas” y dijo que “el que digita las cosas entre ellos es un allegado” al músico. Y soltó: “En el marco del secuestro hubo un llamado a esta persona (NdeR: ese allegado), diciéndole: ‘Prepará el campo que a éste lo matamos’”. Y agregó que esa propiedad se ubica en Carlos Keen.

