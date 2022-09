Detuvieron a la novia del atacante de Cristina

La jueza federal María Eugenia Capuchetti impuso este domingo el secreto de sumario en la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por la noche la Policía Federal detuvo a Brenda Elizabeth Uliarte, novia del atacante Fernando André Sabag Montiel, a quien acompañó cuando cometió el ataque en el barrio de Recoleta, informaron fuentes judiciales y policiales.

Uliarte fue detenida a las 22.45 de este domingo en la estación Palermo del tren San Martín por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, luego de que la investigación determinara que la noche del jueves pasado estuvo en el lugar del hecho, en Recoleta, junto a su pareja.

La mujer fue detenida en la estación del tren luego de una serie de medidas investigativas que incluyeron la intercepción judicial de sus comunicaciones telefónicas y otras tareas de campo, que permitieron establecer que este domingo Brenda Uliarte se trasladó desde una ubicación en el barrio porteño de Barracas hasta las inmediaciones de la estación de Retiro del Tren San Martín, según fuentes policiales.

Una vez que se comprobó su presencia en esa estación ferroviaria, la Policía Federal lo informó al Juzgado federal 5 que está a cargo de la causa, tras lo cual la jueza Capuchetti autorizó la detención del tren en el que viajaba Uliarte: la captura se concretó a la altura de la estación Palermo luego de que personal de la DUIA recorriera toda la formación, agregaron las fuentes.

El viernes, Uliarte había dado una entrevista al canal de televisión Telefé en la que se presentó como Ámbar, dijo que no veía a Sabag Montiel desde el martes último y se quejó de que habían secuestrado sus pertenencias en el marco de un allanamiento.

La reconstrucción se hacía de manera “secuencial” para recomponer los pasos del imputado antes de acercarse a la Vicepresidenta.

En tanto, declaró un hombre identificado como Mario Bongarelli, quien dijo ser “conocido” del acusado, y aseguró bajo juramento creerlo “capaz de cometer el hecho”, informaron las fuentes.

La magistrada recibió además durante la jornada en los tribunales federales de Retiro declaración a los peritos informáticos que explicaron las razones por las cuales el celular de Sabag Montiel hizo un “reseteo” y volvió a “estado de fábrica”, informaron fuentes judiciales.

En relación al reseteo del celular a estado de fábrica, los peritos detallaron los motivos por los cuales pudo ocurrir y no descartaron que pudiera haberse activado de manera remota o bien por algún error al intentar acceder al dispositivo. En su caso, no se logró la extracción de información.

