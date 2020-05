Detuvieron al médico al que acusan de homicidio culposo por la muerte de Shaira Smoulenar

En un domicilio del barrio porteño de Flores, y tras librarse la orden respectiva por parte de la justicia, fue detenido en las últimas horas el médico venezolano Alí Manuel Rodríguez Infante, imputado por homicidio culposo tras haber atendido a Shaira Smoulenar, la niña que falleció en el Hospital de San Cayetano. Según confirmó a LU 24 el abogado de la familia, Juan Tiberio, Rodríguez Infante está siendo trasladado para ser indagado por la Fiscalía de Necochea que interviene en el caso. El letrado advirtió además que espera que la misma medida se aplique a otros funcionarios considerados responsables de la muerte de Shaira, entre los que incluyó al intendente Miguel Angel Gargaglione, “aunque está protegido por fueros”.

“A Rodríguez Infante lo van a tratar de indagar hoy mismo, o si no fuera posible por un tema de horario, mañana a la mañana. Se le ha imputado el delito de homicidio culposo, tal como lo hemos solicitado desde que nos constituimos como particular damnificado. El médico podrá expresar los motivos que tuvo o justificar su actuación, o negarse a declarar, pero hoy ya está imputado y a disposición del fiscal, de nosotros como particular damnificado y del Juzgado de Garantías; el delito es detenible y tendrá que pedir su excarcelación”, indicó el letrado.

“Hay otros casos”

Por otra parte, Tiberio aseguró que tras la muerte de Shaira, recibió “llamadas de gente que tuvo problemas con la salud en el Municipio, pero que por distintos motivos, laborales, miedo, no lo denunciaron a la justicia. No están relacionados con este mismo médico sino con otros profesionales”. Y respecto de la designación de Rodríguez Infante, advirtió que “hemos pedido informes pero en principio no tenemos respuesta jurídica para brindar”. Entre otras cuestiones, se está tratando de dilucidar si, como efectivamente surge de distintas averiguaciones, el médico ingresó al país antes del inicio de la pandemia de coronavirus.

El profesional es asistido por un defensor particular, y se desconoce dónde será alojado si queda detenido.

