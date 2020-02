Deuda del Estado con centros de diálisis: Guerra aseguró que en la ciudad “de una forma u otra vamos a garantizar el servicio”

El secretario de Prevención y Salud municipal, doctor Gabriel Guerra, se refirió a la situación generada a partir una deuda millonaria que el Estado mantiene con Centros de Diálisis privados de distintos puntos del país y que a fin de mes podrían dejar de prestar el servicio en caso de no haber respuesta favorable al reclamo, por lo que desde el municipio se acordó junto con el prestador local, “garantizar el servicio a los pacientes”.

“Desde principio de mes, la Asociación de Centros de Diálisis venía enviando cartas documento a los Ministerios de Salud por una deuda que viene acumulándose desde algunos meses y en algunos casos, de años. Por lo cual, ellos intimaban a la regularización de la deuda, diciendo que a fin de mes dejaban de prestarlo, sino había el pago correspondiente. Llegado el tiempo, con conversaciones que tenemos con nuestro prestador, ya que está tercerizado, estamos viendo cómo garantizar el servicio, porque en caso de no prestarse, lleva a la fatalidad a los pacientes. Por lo tanto, venimos a dar tranquilidad a la gente que está necesitándolo, que este servicio de acuerdo a nuestro prestador y como municipio, estaremos garantizándolo”.



Guerra consideró que “el reclamo que ellos hacen es real. Son 230 millones de pesos en Provincia y en el país, es alrededor de 1300 millones de pesos y contemplando que un ciclo de diálisis por paciente cuesta entre 100 y 130 dólares por paciente. El problema en este sentido, lo tenemos con los pacientes que están dentro del régimen Incluir Salud, el Ex PROFE, que son pacientes que a través del certificado de discapacidad entran a este sistema y el responsable final, es el Estado. En la ciudad tenemos 8 pacientes en esta situación. La Dra. Basilio hizo todo el mes negociaciones con el servicio tercerizado que tenemos nosotros. El diálogo es cordial y con predisposición de ambas partes para garantizar la atención, pero entendiendo el reclamo justo que hace”.

Aclaró que el servicio tiene costos de insumos directos e indirectos, “eventualmente hasta tanto el prestador reciba una solución, ya que la deuda llega a los 6 millones de pesos con SENEDI, el Servicio de Nefrología y Diálisis local; la gente tendrá garantizado el servicio, con la predisposición del municipio y del prestador”.

Indicó además Guerra, que el Intendente Carlos Sánchez está interiorizado sobre el tema, “planteamos el tema ante el Ministro de Salud la semana pasada y encabeza las gestiones. De una forma u otra vamos a garantizar el servicio de diálisis”.

Por su parte, la Dra. Ana Basilio, directora técnica del Hospital Pirovano, destacó el diálogo permanente y cordial con el Dr. González, titular de SENEDI. “Tratamos de acompañarlo frente al Estado, para que regularice la situación. Hablamos con los pacientes, les dijimos que se queden tranquilos para garantizarles que el día lunes seguirán dializando, sabiendo que es una situación clave, ya que no pueden esperar. El lunes se presentarán como todos los días. Nosotros hablamos con los responsables y pondremos lo que esté a disposición para que continúen bien. Los vimos muy angustiados y les decimos a todos que se queden tranquilos, que la solución se va a encontrar”.

