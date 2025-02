Devincenti: “Completamos la ganchera a las 11 de la mañana”

16 febrero, 2025 33

Guillermo Devincenti, presidente del Club Marlín de San Cayetano habló con LU 24 durante el transcurso de las 8 horas de pesca en Balneario y destacó la buena captura de corvinas que permitieron completar la ganchera antes del mediodía.

En sus conceptos, el dirigente expresó que “hicimos el concurso a pesar que no había buenos pronósticos, pero no podíamos suspenderlo porque pensamos en quienes vienen y alquilan una casa previamente, pero tuvimos buenos resultados”.

“No pusimos en venta anticipadas, porque si no tenemos un buen incentivo para ello no ponemos, será un tema a charlar pero es por respeto a los pescadores”, afirmó.

“Todos los años nos acompaña una ganchera hermosa con buenas piezas ya completa a las 11 de la mañana, y hay que buscarla a la corvina porque no tiene piedras San Cayetano”, explicó.

Hizo referencia al apoyo de siempre del empresario José Luis Arrate “que ni bien llegó a San Cayetano se puso a disposición de club, y también al municipio que permite por el apoyo brindado, y a todos quienes colaboraron con el club”.

“Estamos muy contentos por el acompañamiento de LU 24”, dijo y envió un saludo al vicepresidente del club, “quien por una indisposición no pudo estar presente”.

Volver