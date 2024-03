Di Giácomo invita al encuentro “Rentabilidad en el agro: objetivos, presupuesto y análisis de la gestión”

15 marzo, 2024

Desde el estudio contable Di Giácomo invitan al próximo encuentro “Rentabilidad en el agro: objetivos, presupuesto y análisis de la gestión” que se llevará a cabo el 21 de Marzo a las 19 horas en instalaciones de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Av. Moreno 420.

La jornada es presencial y gratuita, y contará con disertaciones de especialistas que tratarán las claves para maximizar la rentabilidad, permitiendo tomar mejores decisiones de negocio, especialmente de cara a la próxima campaña.

Los disertantes serán Francisco Di Giácomo, Contador Público, UNLP, y Juan Ezequiel Di Giácomo, Gerente de calidad.

Además, se abordarán casos prácticos fundamentales de gestión, como el costeo de producción vs. anotador, los reportes vs. aproximaciones, y la evaluación financiera vs. pagos aleatorios. También se profundizará sobre las herramientas para la medición y la gestión administrativa, contable y financiera de la empresa.

Este encuentro tendrá la participación exclusiva de Banco Macro, dedicando un bloque especial para presentar sus opciones de productos para el agro, beneficios y financiación.

Cabe destacar, que es con cupos limitados y para inscripciones, comunicarse al WhatsApp 2983508355

