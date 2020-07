Di Palma: “La situación a final de año será más que complicada”

11 julio, 2020

El Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio, Roberto Di Palma, consideró que se ha notado un incremento en la actividad comercial local y advirtió que de todas maneras, la situación no será favorable una vez superada la pandemia y llegado el final del año.



Aseguró que han notado desde el gremio que en el rubro gastronómico se incrementó notablemente la actividad de un tiempo a esta parte “como supermercadismo, carnicerías, frutería y dietéticas, que han trabajado muchísimo. Después al sector de electrodomésticos le va muy bien y lo vinculado al campo no dejó de trabajar. Nos queda lo que es indumentaria y calzado, que se notó más la posibilidad de apertura y cuesta aún. La gente solo compra lo que necesita. Es un rubro que no la está pasando bien. La actividad ha continuado prácticamente sin alteraciones. El trabajo se ha incrementado y uno puede observar mucha gente haciendo cola para entrar a los comercios. Esto ante la situación epidemiológica local, lo cual ha sido muy beneficiosa”, detalló a nuestra emisora.

En cuanto a la posibilidad de despidos, mencionó que si bien no están permitidos “hubo algunas bajas y se firmaron acuerdos de parte ante esta situación dada y se observó además algún cierre de locales también, pero no tenían personal en estos casos. La situación es difícil desde el que venía con algún problema y esto lo terminó de liquidar”, dijo.

Advirtió que las secuelas económicas serán importantes y que “la situación a final de año será más que complicada. Están prácticamente cerradas las posibilidades de paritarias”.

Por otra parte, sería importante destacar que “muchas empresas trataron de cuidar las buenas condiciones sanitarias, para preservar la salud de empleados y clientes. En muchos casos ocurrió, en otros más o menos y después, insistiendo se logró”.

