Di Palma recordó la lucha por el descanso dominical de los empleados de comercio

20 agosto, 2025

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Roberto Di Palma, recordó cómo se gestó la campaña que permitió que en Tres Arroyos los autoservicios y supermercados no abran los domingos, una medida que se mantiene vigente desde 2006.

Para ello, LU 24 conversó con el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio.

La iniciativa comenzó en 1996, con acciones de concientización hacia la comunidad. “Arrancamos con pasacalles que decían que el domingo era más lindo para compartir en familia, para ir al fútbol o a pescar, y no para hacer las compras. Después nos vestíamos de payasos en la puerta de los supermercados y repartíamos globos que decían papá, no compres el domingo”, relató.

Tras una década de militancia, en 2006 se firmó un acuerdo en el Ministerio de Trabajo con las cadenas presentes en la ciudad, y desde entonces todos los supermercados , incluidos los que llegaron después, como Diarco, Día, Toledo o la propia Cooperativa Obrera, se adaptaron a la medida. “Incluso desde la Intendencia se acompañó la decisión, haciendo de esa condición un requisito para habilitar un comercio de estas características”, señaló.

Di Palma destacó que la medida no generó impedimentos para nuevas inversiones y que fue valorada también por los propios dueños. “Muchos reconocieron lo positivo de poder descansar un domingo, al igual que los trabajadores. La gente se acostumbra: compra de lunes a sábado y el domingo se destina a lo que corresponde, estar con la familia”, expresó.

Con este acuerdo que está próximo a cumplir 20 años, Tres Arroyos se convirtió en pionero en garantizar el descanso dominical para empleados de comercio, experiencia que hoy buscan replicar distritos vecinos como Adolfo Gonzales Chaves.

“Se trata de darle al domingo el matiz que debe tener: compartir una mesa en familia, ir a la plaza con los chicos, a la cancha o a pescar. Cosas mucho más importantes que lo material”, concluyó Di Palma.

