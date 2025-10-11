Di Palma respaldado para continuar al frente de Empleados de Comercio

Roberto Di Palma fue reelecto como secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos y asumirá el tercer periodo al frente de la entidad.

La votación tuvo la particularidad de desarrollarse en un feriado ya que el Gobierno Nacional lo decretó con el cronograma electoral definido.

“Nunca nos imaginamos que íbamos a tener una elección en un día feriado. Pensamos que iba a ir muchísima menos gente, pero ya nos habían dicho desde el Ministerio de Trabajo de Nación que no se podía cambiar la fecha. La verdad es que hubo un lindo acompañamiento”, sostuvo en diálogo con LU 24.

“En estos dos mandatos no hemos parado de hacer cosas: empezamos con la guardería, seguimos con la farmacia, después La Casa del Jubilado, la obra del CISEC y ahora la remodelación de nuestra sede”, destacó DI Palma.

Asimismo, el dirigente valoró el apoyo del equipo que lo acompaña en la Comisión Directiva. “Me llena de satisfacción y me da mucho orgullo”, afirmó.

“Es una organización que tiene alrededor de dos mil afiliados y hay que estar muy al pie del cañón todos los días”, remarcó.

Finalmente, anunció que, por el Día de la Madre, se sortearán 20 órdenes de compra y anticipó que ya compraron 50 cajas navideños premium para obsequiar para las fiestas de fin de año.

