Di Palma: “Vamos a asistir y acompañar en todo lo posible a los trabajadores afectados de Musimundo”

Tras darse a conocer el cierre de la sucursal de Musimundo en nuestra ciudad, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Roberto Di Palma, dijo que a los trabajadores la noticia los tomó por sorpresa.



“Hable al mediodía con una de las cajeras de la empresa y me decía que esta sucursal tenía una facturación optima, no era de las que pensaban que iba a cerrar, pero llegaron al mediodía con esa notificación, esperaban que le llegara los telegramas que a partir de ese momento cerraban y vinieron con un gerente regional”, contó a LU 24.

También mencionó que esta noche se reunirá con los 9 trabajadores afectados en el sindicato para ver los pasos seguir: “Desgraciadamente es un momento complicado, q la gente busca trabajo y no hay, y son 9 familias que tiene una antigüedad de 3 años, así que las indemnizaciones son relativamente bajas. No debe ser fácil poder reubicarlos, son todos excelentes trabajadores porque vienen de trabajar con otra firma de artículos del hogar, Megatone algunos de ellos, vienen con mucha experiencia, pero se cierra el círculo cada vez más”.

“Vamos a tratar de asistir y acompañar en todo lo posible como lo hemos hecho en todos los otros casos de cierre, con el seguro de desempleo y con los paliativos que pueda haber, y con una bolsa de trabajo que tenemos para ver si los podemos reubicar y darles una mano”, agregó.