Di Rocco adaptó su camioneta y colocó una camilla para trasladar personas en caso de urgencia

18 febrero, 2020 Leido: 446

El presidente del Centro de Jubilados de Tres Arroyos, Roque Di Rocco, reformó su propio vehículo y colocó una camilla en su interior para tener la posibilidad de dar asistencia a una persona en caso de urgencia, para no sufrir demoras a la espera del arribo de una ambulancia.

“Ante situaciones que pasamos aquí mismo y otras que nos hemos enterado donde se ha retrasado la ambulancia, me he decidido a hacer una camilla y adaptarla a mi camioneta. Está con la correspondiente seguridad, para hacer el traslado urgente. Yo me aguantaré la responsabilidad para no ver una persona que se muere por no tener asistencia. Me preocupa la vida de una persona, que a veces depende de unos minutos de atención. Será mi responsabilidad y no la del centro. No quiero pasar más por esas situaciones”, advirtió.

Por otro lado, anticipó que el jueves próximo se realizará en dependencias del Centro, una Jornada de RCP y Primeros Auxilios: “hay inscriptas más de 150 personas y se dictará aquí mismo a partir de las 19.30 horas del jueves”.

Volver