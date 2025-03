Di Rocco: “Iremos con ganas para que Ciclista tenga una nueva estrella”

3 marzo, 2025 0

Cristian Di Rocco técnico de Huracán Ciclista dialogó con LU 24 sobre las expectativas que tiene el once chavense sobre el Campeonato Apertura tras el alejamiento del “Chaqueño” Juan Carlos Bermegui.

“En lo personal en los últimos años Huracán, El Nacional y Huracán Ciclista son los clubes que vienen haciendo las cosas bien entonces a mí no me sorprendió, simplemente los jugadores son la mayor propaganda que tiene el técnico en el fútbol porque se sabe quién trabaja y quien no y los dirigentes de Ciclista habrán visto algo en mi para seguir con el trabajo que hizo el Chaqueño”, expresó.

“Lo tengo bastante en claro hace 7 años que dirijo; nunca me llamó Independencia y para mí es un tema cerrado él ¿Por qué? es una pregunta para los dirigentes de Independencia. En cuanto a lo mío en lo personal me siento como en casa por así decirlo; me abrieron las puertas en Ciclista para trabajar con una tranquilidad espectacular” comentó.

“Tengo claro que me va a pedir la gente de Ciclista resultados, pero más allá de los números deportivos y los títulos, yo valoro otras cosas de Bermegui dejo: una disciplina, una manera de entrenar y una base de valores. En ese sentido seguimos de la misma forma”, dijo.

“Es el momento que tengan la oportunidad chicos propios del club, como el arquero Reynaud, D’Annunzio, Leo Rodríguez, Bautista Paradisi, Andrés Villanueva, Nicolás López, que va a tener su chance y tener rodaje “explicó.

“Tengo tres buenos centro delanteros: Joaquín Arrachea, Augusto Ontivero y Octavio Retamoso que tienen una competencia sana. Después decidiré yo quien jugará”, expresó.

“Entrenamos hoy, los chicos están bien, con ganas que Ciclista tenga una nueva estrella iremos en busca de eso”, comentó.

“De 18 jugadores citados para enfrentar a Villa, solo 4 no son del club eso habla del buen trabajo que hizo Bermegui y si nosotros seguimos continuándolo, es un proyecto de trabajo y si se te dan los resultados, vas a tener mucho porvenir”, finalizó.

